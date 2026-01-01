Cloudflare Cache Reserve es un almacén de datos persistente de gran tamaño basado en R2, nuestro servicio global de almacenamiento de objetos compatible con S3.

Cache Reserve distribuye contenido estático desde el perímetro de nuestra red global, por lo tanto, ayuda a aumentar el porcentaje de aciertos de caché, a acelerar los tiempos de carga para los usuarios finales y a minimizar los innecesarios cargos de salida.