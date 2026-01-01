Cloudflare Cache Reserve
Almacenamiento en caché persistente para todo el contenido estático
Cache Reserve entrega contenido estático de forma continua desde nuestra red global, ayuda a las empresas a reducir sus facturas de cargos de salida y al mismo tiempo garantiza porcentajes de aciertos de caché más altos.
Ventajas de Cloudflare Cache Reserve
Mayores aciertos de caché
Mejora tus porcentajes de aciertos de caché almacenando contenido de larga duración desde laCDN de Cloudflare.
Mayor rendimiento
La red global de Cloudflare almacena en caché tu contenido estático a 50 ms del 95 % de todos los usuarios de Internet. Y nuestro enrutamiento inteligente guía el contenido dinámico por las rutas más rápidas de Internet.
Precios asequibles y uniformes
Maximiza tu ahorro limitando el desalojo innecesario de datos de la caché y eliminando los costos de salida relacionados.
CÓMO FUNCIONA
Proporciona contenido estático con más velocidad desde nuestra CDN global
Cloudflare Cache Reserve es un almacén de datos persistente de gran tamaño basado en R2, nuestro servicio global de almacenamiento de objetos compatible con S3.
Cache Reserve distribuye contenido estático desde el perímetro de nuestra red global, por lo tanto, ayuda a aumentar el porcentaje de aciertos de caché, a acelerar los tiempos de carga para los usuarios finales y a minimizar los innecesarios cargos de salida.
Qué dicen nuestros clientes
"La mejora del 2 % del porcentaje de aciertos de caché gracias a Cloudflare Cache Reserve ha eliminado aproximadamente dos terceras partes de nuestra actividad de salida de S3. La reducción de los gastos de salida es casi mayor que el precio que pagamos por Cache Reserve ”
Director sénior de ingeniería, Docker
Principales casos de uso de Cache Reserve
Maximiza el tiempo de vida útil de tus recursos en la caché
Cache Reserve te permite controlar cuánto tiempo se conservan tus recursos en caché, lo que ayuda a disminuir los fallos de caché y a optimizar el almacenamiento cuando el espacio está casi lleno.
Personaliza la configuración de la caché
Cache Rules te permite definir qué recursos están disponibles para Cache Reserve, por lo que puedes personalizar tu estrategia de distribución de contenido para prácticamente cualquier caso de uso, sin tener que escribir ningún código.
Acelera el rendimiento de tu contenido
Nuestra red global te permite almacenar en caché contenido desde más de 330+ centros de datos en todo el mundo, por lo tanto, tus usuarios obtienen el contenido lo más rápido posible, dondequiera que estén ubicados.
