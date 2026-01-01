Inscreva-se

Cloudflare Cache Reserve

Armazenamento em cache persistente para todo o conteúdo estático

O Cache Reserve distribui conteúdo estático de forma persistente a partir de nossa rede global, ajudando as empresas a reduzir suas contas de saída, garantindo maiores taxas de acertos do cache.

BENEFÍCIOS DO CLOUDFLARE CACHE RESERVE

Benefícios do Cloudflare Cache Reserve

Aumentar os acertos do cache

Melhore suas taxas de acertos do cache armazenando conteúdo de cauda longa na CDN da Cloudflare.

Desempenho mais rápido

A rede global da Cloudflare armazena em cache seu conteúdo estático a 50 ms de 95% de todos os usuários da internet. E nosso roteamento inteligente orienta o conteúdo dinâmico pelos caminhos mais rápidos da internet.

Preços acessíveis e consistentes

Maximize sua economia limitando remoções desnecessárias de dados de cache e eliminando custos de saída associados.

COMO FUNCIONA

Apresente conteúdo estático mais rápido a partir da nossa CDN global

O Cloudflare Cache Reserve é um grande armazenamento de dados persistente criado no R2, nosso serviço global de armazenamento de objetos compatível com o S3.

Ao fornecer conteúdo estático a partir da borda de nossa rede global, o Cache Reserve ajuda a aumentar as taxas de acertos do cache, acelerar os tempos de carregamento para usuários finais e minimizar taxas de saída desnecessárias.

Veja como o Cache Reserve funciona

Assista à demonstração

O que nossos clientes dizem

Cache Reserve - Depoimento - Conteúdo - Logotipo de citação

"A melhoria de 2% na taxa de acertos do cache possibilitada pelo Cloudflare Cache Reserve eliminou cerca de dois terços de nossa saída do S3. A redução nas taxas de saída é quase uma ordem de magnitude maior do que o preço que pagamos pelo Cache Reserve. ”

Senior Manager of Engineering — Docker

Logotipo da Japan Airlines branco
Logotipo da Indeed branco
Logotipo da Ziff Davis branco
Logotipo da Delivery Hero branco
Logotipo da Werner branco
Logotipo da Canva branco
Logotipo da Knauf branco
Logotipo da Jetblue branco
Principais casos de uso do Cache Reserve

Maximizar a vida útil do cache de seus recursos

O Cache Reserve oferece controle total sobre o período de retenção de seus ativos em cache, ajudando a reduzir "perdas" de cache e otimizar seu armazenamento quando o espaço de cache estiver próximo da capacidade.

Personalizar as configurações de cache

O Cache Rules permite que você defina quais recursos estão disponíveis para o Cache Reserve, para que você possa personalizar sua estratégia de distribuição de conteúdo para quase todos os casos de uso, sem precisar escrever código.

Acelerar a performance do conteúdo

Nossa rede global permite que você armazene em cache conteúdo de mais de 330 data centers em todo o mundo, para que seus usuários obtenham conteúdo o mais rápido possível, não importa onde estejam.

Explore mais casos de uso

Considerada confiável por milhões de ativos da internet

Recursos

Documentação

Documentos para desenvolvedores

Como configurar o Cache Reserve
Explore os documentos para desenvolvedores
Miniatura de vídeo

Demonstração

Demonstração: Cloudflare Cache Reserve
Assista à demonstração
Miniatura - Post do blog - Modelo 4 - Navegador

Blog

Cache Reserve em disponibilidade geral
Leia o post no blog
Comece a usar o Cache Reserve

