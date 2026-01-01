Cloudflare Cache Reserve

Cloudflare Cache Reserve는 R2(글로벌 S3 호환 객체 스토리지 서비스)에 구축된 대규모의 영구 데이터 저장소입니다.

Cache Reserve는 Cloudflare의 전역 네트워크의 에지에서 정적 콘텐츠를 제공하여 캐시 적중률을 높이고, 최종 사용자의 로드 시간을 단축하며,불필요한 송신료를 최소화합니다.