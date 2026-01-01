Cloudflare Cache Reserve
모든 정적 콘텐츠의 지속적인 캐싱
Cache Reserve는 Cloudflare의 전역 네트워크에서 정적 콘텐츠를 지속적으로 제공하여 기업의 송신 요금을 낮추면서 캐시 적중률을 높이도록 지원합니다.
Cloudflare Cache Reserve의 이점
더 빠른 성능
Cloudflare의 전역 네트워크는 정적 콘텐츠를 모든 인터넷 사용자의 95%에게 50ms로 캐시합니다. 또한 스마트 라우팅은 가장 빠른 인터넷 경로를 통해 동적 콘텐츠를 인도합니다.
합리적인 가격의 일관된 요금제
불필요한 캐시 데이터 만료를 제한하고 관련 송신료를 방지함으로써 비용 절감을 극대화하세요.
작동 방식
글로벌 CDN에서 정적 콘텐츠를 더 빠르게 제공
Cloudflare Cache Reserve는 R2(글로벌 S3 호환 객체 스토리지 서비스)에 구축된 대규모의 영구 데이터 저장소입니다.
Cache Reserve는 Cloudflare의 전역 네트워크의 에지에서 정적 콘텐츠를 제공하여 캐시 적중률을 높이고, 최종 사용자의 로드 시간을 단축하며,불필요한 송신료를 최소화합니다.
고객 후기
"Cloudflare Cache Reserve를 통한 2% 캐시 적중률 개선으로 S3 송신 활동의 약 3분의 2가 제거되었습니다. 송신료 감소는 우리가 Cache Reserve에 대해 지불한 가격보다 거의 몇 배나 되는 큰 규모입니다. ”
엔지니어링 수석 관리자 — Docker
주요 Cache Reserve 사용 사례
리소스의 캐시 수명 최대화
Cache Reserve는 캐시된 자산의 보존 기간을 완벽하게 제어하여 캐시 공간이 용량 한도에 가까워질 때 캐시 '누락'을 줄이고 저장 공간을 최적화하도록 지원합니다.
캐시 설정 사용자 지정
캐시 규칙에서는 Cache Reserve에서 이용 가능한 리소스를 정의할 수 있으므로 사용자가 코드를 작성할 필요 없이 거의 모든 사용 사례에 맞게 콘텐츠 전송 전략을 조정할 수 있습니다.
콘텐츠 성능 가속화
Cloudflare의 전역 네트워크를 통해 전 세계 330여 개 데이터 센터에서 콘텐츠를 캐시할 수 있으므로 사용자는 위치와 관계없이 최대한 빠르게 콘텐츠를 받을 수 있습니다.
