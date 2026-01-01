Cloudflare Cache Reserve est un vaste magasin de données persistantes développé sur R2, notre service mondial de stockage d’objets compatible S3.

En diffusant les contenus statiques depuis la périphérie de notre réseau mondial, Cache Reserve permet d’augmenter les taux d’accès au cache, d’accélérer les temps de chargement pour les utilisateurs finaux et de réduire au minimum les frais de trafic sortant inutiles.