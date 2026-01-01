S'inscrire

Cloudflare Cache Reserve

Mise en cache persistante de tous les contenus statiques

Cache Reserve sert les contenus statiques de manière persistante depuis notre réseau mondial, ce qui se traduit pour les entreprises par une réduction de leurs factures de trafic sortant et la garantie de taux d'accès au cache plus élevés.

S'inscrire
Télécharger la présentation

AVANTAGES DE CLOUDFLARE CACHE RESERVE

Avantages de Cloudflare Cache Reserve

Icône — Globe Internet
Amélioration des taux d'accès au cache

Améliorez les taux d’accès au cache en stockant les contenus récurrents sur le réseau CDN de Cloudflare.

Fusée Accélération des performances
Une rapidité accrue

Le réseau mondial Cloudflare met en cache votre contenu statique à 50 ms de 95 % de l'ensemble des utilisateurs d'Internet. Notre système de routage intelligent guide également votre contenu dynamique vers les liaisons Internet les plus rapides.

Prix — Orange
Tarification abordable et constante

Optimisez vos économies en limitant les expulsions inutiles de données du cache et en éliminant les coûts de transfert de données associés.

Illustration — Produits — R2 — Multicloud

FONCTIONNEMENT

Servez plus rapidement les contenus statiques depuis notre réseau CDN mondial

Cloudflare Cache Reserve est un vaste magasin de données persistantes développé sur R2, notre service mondial de stockage d’objets compatible S3.

En diffusant les contenus statiques depuis la périphérie de notre réseau mondial, Cache Reserve permet d’augmenter les taux d’accès au cache, d’accélérer les temps de chargement pour les utilisateurs finaux et de réduire au minimum les frais de trafic sortant inutiles.

Découvrez le fonctionnement de Cache Reserve

Regarder la démo

Ce que nos clients en disent

Accès Zero Trust — Témoignage — Contenu — Image
Cache Reserve - Témoignage - Contenu - Logo de citation

« L'amélioration de 2 % du taux d'accès au cache obtenue grâce à Cloudflare Cache Reserve a permis d'éliminer près des deux tiers de notre activité de trafic sortant avec S3. Nous avons réduit nos frais de trafic sortant d'un ordre de grandeur supérieur au prix que nous avons payé pour Cache Reserve.  »

Senior Manager of Engineering – Docker

Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc
Logo Japan Airlines, blanc
Logo Indeed, blanc
Logo Ziff Davis, blanc
Logo blanc, Delivery Hero
Logo Werner, blanc
Logo Canva, blanc
logo Knauf, blanc
Logo Jetblue, blanc

Principaux scénarios d'utilisation de Cache Reserve

Icône Performances, flèche vers le haut
Optimisez la durée de vie en cache de vos ressources

Avec Cache Reserve vous bénéficiez d'un contrôle total sur la période de conservation de vos ressources mises en cache, ce qui permet de réduire le nombre de défauts de cache et d'optimiser votre stockage lorsque la capacité du cache approche de son niveau maximal.

Code - Tuile
Personnalisez les paramètres du cache

Cache Rules vous permet de définir les ressources disponibles pour Cache Reserve, vous pouvez ainsi adapter votre stratégie de diffusion de contenus à pratiquement tous les scénarios d'utilisation, sans avoir à écrire de code.

Icône — Éclair d'amélioration des performances
Accélérez les performances du contenu

Notre réseau mondial vous permet de mettre en cache le contenu depuis plus de 330 de datacenters présents dans le monde entier, assurant à vos utilisateurs la possibilité d’accéder aux contenus le plus rapidement possible, où qu’ils se trouvent.

Découvrir d'autres scénarios d'utilisation

Des millions de propriétés Internet nous font confiance

Voir les études de cas

Ressources

Documentation

Documents pour développeurs

Comment configurer Cache Reserve
Explorer les documents destinés aux développeurs
Miniature de la vidéo

Démo

Démo : Cloudflare Cache Reserve
Regarder la démo
Miniature - Article de blog - Modèle 4 - Navigateur

Blog

Cache Reserve est proposé en disponibilité générale
Lire l’article de blog
Bouclier de sécurité, protection, icône

Faites vos premiers pas avec Cache Reserve

S'inscrire