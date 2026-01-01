Cloudflare Cache Reserve
Mise en cache persistante de tous les contenus statiques
Cache Reserve sert les contenus statiques de manière persistante depuis notre réseau mondial, ce qui se traduit pour les entreprises par une réduction de leurs factures de trafic sortant et la garantie de taux d'accès au cache plus élevés.
AVANTAGES DE CLOUDFLARE CACHE RESERVE
Amélioration des taux d'accès au cache
Améliorez les taux d’accès au cache en stockant les contenus récurrents sur le réseau CDN de Cloudflare.
Une rapidité accrue
Le réseau mondial Cloudflare met en cache votre contenu statique à 50 ms de 95 % de l'ensemble des utilisateurs d'Internet. Notre système de routage intelligent guide également votre contenu dynamique vers les liaisons Internet les plus rapides.
Tarification abordable et constante
Optimisez vos économies en limitant les expulsions inutiles de données du cache et en éliminant les coûts de transfert de données associés.
FONCTIONNEMENT
Servez plus rapidement les contenus statiques depuis notre réseau CDN mondial
Cloudflare Cache Reserve est un vaste magasin de données persistantes développé sur R2, notre service mondial de stockage d’objets compatible S3.
En diffusant les contenus statiques depuis la périphérie de notre réseau mondial, Cache Reserve permet d’augmenter les taux d’accès au cache, d’accélérer les temps de chargement pour les utilisateurs finaux et de réduire au minimum les frais de trafic sortant inutiles.
Ce que nos clients en disent
« L'amélioration de 2 % du taux d'accès au cache obtenue grâce à Cloudflare Cache Reserve a permis d'éliminer près des deux tiers de notre activité de trafic sortant avec S3. Nous avons réduit nos frais de trafic sortant d'un ordre de grandeur supérieur au prix que nous avons payé pour Cache Reserve. »
Senior Manager of Engineering – Docker
Principaux scénarios d'utilisation de Cache Reserve
Optimisez la durée de vie en cache de vos ressources
Avec Cache Reserve vous bénéficiez d'un contrôle total sur la période de conservation de vos ressources mises en cache, ce qui permet de réduire le nombre de défauts de cache et d'optimiser votre stockage lorsque la capacité du cache approche de son niveau maximal.
Personnalisez les paramètres du cache
Cache Rules vous permet de définir les ressources disponibles pour Cache Reserve, vous pouvez ainsi adapter votre stratégie de diffusion de contenus à pratiquement tous les scénarios d'utilisation, sans avoir à écrire de code.
Accélérez les performances du contenu
Notre réseau mondial vous permet de mettre en cache le contenu depuis plus de 330 de datacenters présents dans le monde entier, assurant à vos utilisateurs la possibilité d’accéder aux contenus le plus rapidement possible, où qu’ils se trouvent.
