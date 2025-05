L'IA est sur le point de transformer radicalement des secteurs entiers de l'industrie, parmi lesquels la technologie, la santé et la finance, en facilitant la résolution de problèmes qui semblaient jusqu'alors insurmontables. Cependant, exploiter pleinement le potentiel de l'IA nécessite d'avoir accès à un grand volume de données d'apprentissage et à une puissance de traitement considérable, ce qui pose des problèmes de stockage et de gestion des données. Sans surprise, le cloud est devenu la solution de référence pour le stockage et le traitement des données pour les applications basées sur l'IA.



Stockage dans le cloud : la fondation de l'IA

Le stockage dans le cloud constitue une solution flexible, évolutive et rentable pour le traitement de grands volumes de données, ce qui le rend particulièrement utile pour les applications basées sur l'IA. Il fournit un référentiel pour les données d'apprentissage, permettant aux modèles d'apprentissage automatique de réaliser des prédictions en fonction des nouveaux résultats.

Prenons l'exemple d'une banque qui développe un système de détection des fraudes reposant sur l'IA. Le modèle d'apprentissage automatique doit avoir accès à une quantité pléthorique de données sur les transactions effectuées par les clients, notamment les montants, les heures, les lieux et les types. À mesure que les volumes de données augmentent, le stockage et la gestion deviennent de plus en plus complexes. Le recours à un fournisseur de stockage dans le cloud permet à la banque de stocker et d'analyser de manière efficace et abordable ses données sur les transactions, en ajoutant de nouvelles données en fonction des besoins, sans devoir investir dans son infrastructure physique ni en assurer la maintenance.

De nombreuses entreprises choisiront d'utiliser plusieurs clouds pour l'IA, afin de bénéficier de différents avantages tels que l'optimisation des coûts, l'accès à des ressources spécialisées et la conformité aux exigences réglementaires. Une stratégie extrêmement simple pour tirer profit de ces avantages pourrait consister à former des modèles sur une première plateforme cloud et à exécuter l'inférence sur une autre. Puisque la plupart des entreprises sont déjà tributaires de plusieurs fournisseurs de cloud, l'adoption d'une stratégie multi-cloud pour la gestion du stockage est appelée à jouer un rôle crucial en permettant aux entreprises de répondre aux exigences grandissantes des progrès reposant sur l'IA.

Frais de trafic sortant : le stockage multi-cloud

Le stockage cloud offre de nombreux avantages, mais comporte également un certain nombre de défis, le coût constituant une préoccupation majeure. Les frais de trafic sortant (ou de transfert de données) facturés par les fournisseurs de services cloud lors du transfert de données hors de leurs réseaux constituent une dépense déterminante associée au stockage dans le cloud. Les frais de sortie peuvent augmenter rapidement, notamment pour les entreprises qui font appel à plusieurs fournisseurs de services cloud et transfèrent d'importants volumes de données. Et dernièrement, les entreprises spécialistes de l'IA générative doivent s'acquitter de frais élevés en cas de déplacement des données d'une région à une autre, même au sein de l'infrastructure d'un fournisseur de cloud unique, en raison de la quantité limitée de puissance de traitement disponible. Pour minimiser les frais de trafic sortant, les fournisseurs de cloud encouragent les clients à stocker les données et à former les modèles d'IA exclusivement dans leur cloud.

Bien que cela puisse sembler positif, en théorie, dans la réalité, il peut s'avérer difficile pour certaines entreprises de s'engager auprès d'un seul fournisseur, tant pour des raisons de coût que de disponibilité des ressources. La plupart des entreprises adoptent des stratégies multi-cloud dans le but de maximiser leur croissance.

Un avenir sans frais de trafic sortant

Et si les fournisseurs de services de stockage dans le cloud supprimaient les frais de trafic sortant de l'équation ?Un avenir exempt de ces frais permettrait aux entreprises de stocker et d'analyser des données dans plusieurs clouds sans encourir de coûts supplémentaires, leur offrant ainsi la possibilité d'utiliser les meilleurs outils disponibles. Cela leur permettrait d'exploiter pleinement le potentiel de l'IA, sans devoir se préoccuper de l'augmentation de leurs dépenses.

Un modèle de stockage dans le cloud sans frais de trafic sortant permettrait aux entreprises de réaliser d'importantes économies, et ainsi, de libérer des ressources qu'elles pourraient consacrer à d'autres domaines d'activité essentiels. Il éliminerait également le risque associé à la dépendance à un fournisseur de cloud unique, garantissant une plus grande fiabilité et une meilleure protection contre les pannes –

et, plus important encore, un monde exempt de frais de trafic sortant dynamiserait l'innovation. La flexibilité qu'offre une architecture multi-cloud permet aux entreprises de sélectionner facilement le fournisseur le mieux adapté à des tâches spécifiques. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur l'expérimentation et l'innovation, en tirant parti de l'IA et d'autres technologies ultra-modernes, sans que leurs progrès soient grevés par les coûts ou d'autres limitations.



Tout le potentiel de l'IA

L'IA est en passe de révolutionner les industries et la société dans son ensemble. Le traitement et le stockage cloud jouent un rôle crucial dans l'IA, notamment pour le stockage et la gestion des volumes continuellement croissants de données d'apprentissage ; toutefois, les frais de trafic sortant peuvent freiner le développement de l'IA en constituant un obstacle à l'innovation. L'élimination des frais de trafic sortant est cruciale pour créer un avenir meilleur pour l'IA dans le cloud.

En adoptant une approche du stockage dans le cloud qui supprime les frais de trafic sortant, les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel de l'IA sans se préoccuper des coûts associés aux transferts de données entre clouds. Un avenir sans frais de trafic sortant représente une avancée significative dans le domaine du stockage multi-cloud et pose les fondations d'un avenir plus efficace, plus innovant et plus prometteur au regard de la gestion des données et de l'IA.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

Cet article a été initialement rédigé pour The Economic Times CIO Southeast Asia