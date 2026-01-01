Cloudflare Cache Reserve es un almacén de datos persistentes de gran tamaño basado en R2, nuestro servicio global de almacenamiento de objetos compatible con S3.

Cache Reserve entrega el contenido estático desde el perímetro de nuestra red global, por lo que ayuda a aumentar el porcentaje de aciertos de la caché, a acelerar los tiempos de carga para los usuarios finales y a minimizar las tarifas de salida innecesarias.