Cloudflare Cache Reserve
Almacenamiento en la caché persistente para todo el contenido estático
Cache Reserve entrega continuamente el contenido estático desde nuestra red global, y ayuda a las empresas a reducir sus facturas del tráfico de salida, al mismo tiempo que garantiza porcentajes de aciertos de la caché más altos.
VENTAJAS DE CLOUDFLARE CACHE RESERVE
Más aciertos de la caché
Mejora tus porcentajes de aciertos de la caché almacenando el contenido de larga duración desde la CDN de Cloudflare.
Mayor rendimiento
La red global de Cloudflare almacena en caché tu contenido estático a 50 ms del 95 % de todos los usuarios de Internet. Además, nuestro enrutamiento inteligente guía el contenido dinámico por las rutas más rápidas de Internet.
Precios asequibles y coherentes
Maximiza tus ahorros limitando las eliminaciones innecesarias de datos de la caché y eliminando los costes de salida asociados.
CÓMO FUNCIONA
Proporciona más rápido el contenido estático desde nuestra CDN global
Cloudflare Cache Reserve es un almacén de datos persistentes de gran tamaño basado en R2, nuestro servicio global de almacenamiento de objetos compatible con S3.
Cache Reserve entrega el contenido estático desde el perímetro de nuestra red global, por lo que ayuda a aumentar el porcentaje de aciertos de la caché, a acelerar los tiempos de carga para los usuarios finales y a minimizar las tarifas de salida innecesarias.
Qué dicen nuestros clientes
"La mejora del 2
% del porcentaje de aciertos de la caché gracias a Cloudflare Cache Reserve ha eliminado aproximadamente dos terceras partes de nuestra actividad de salida de S3. Nuestra reducción del gasto relacionado con el tráfico de salida es casi mayor que el precio que pagamos por Cache Reserve".
Director sénior de ingeniería, Docker
Principales casos de uso de Cache Reserve
Maximiza el tiempo de vida de tus recursos en la caché
Cache Reserve te proporciona el control total de tu periodo de retención de activos en la caché, y te ayuda a reducir los errores de la caché y a optimizar tu almacenamiento cuando el espacio de la caché se está acercando a su capacidad máxima.
Personaliza la configuración de la caché
Cache Rules te permite definir qué recursos están disponibles para Cache Reserve, por lo que puedes personalizar tu estrategia de entrega de contenido para prácticamente cualquier caso de uso, sin tener que escribir ningún código.
Acelera el rendimiento de tu contenido
Nuestra red global te permite almacenar en la caché contenido desde más de 330 centros de datos en todo el mundo, por lo que tus usuarios obtienen el contenido lo más rápido posible, dondequiera que estén ubicados.
Recursos
Documentación para desarrolladores
Cómo configurar Cache Reserve
Demostración
Demostración: Cloudflare Cache Reserve
Blog