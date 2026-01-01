Me interesa

Cloudflare Cache Reserve

Almacenamiento en la caché persistente para todo el contenido estático

Cache Reserve entrega continuamente el contenido estático desde nuestra red global, y ayuda a las empresas a reducir sus facturas del tráfico de salida, al mismo tiempo que garantiza porcentajes de aciertos de la caché más altos.

Me interesa
Descargar el resumen de la solución

VENTAJAS DE CLOUDFLARE CACHE RESERVE

Ventajas de Cloudflare Cache Reserve

icono - Globo de internet
Más aciertos de la caché

Mejora tus porcentajes de aciertos de la caché almacenando el contenido de larga duración desde la CDN de Cloudflare.

Cohete aceleración de rendimiento
Mayor rendimiento

La red global de Cloudflare almacena en caché tu contenido estático a 50 ms del 95 % de todos los usuarios de Internet. Además, nuestro enrutamiento inteligente guía el contenido dinámico por las rutas más rápidas de Internet.

Precio - naranja
Precios asequibles y coherentes

Maximiza tus ahorros limitando las eliminaciones innecesarias de datos de la caché y eliminando los costes de salida asociados.

Ilustración - Productos - R2 - Multinube

CÓMO FUNCIONA

Proporciona más rápido el contenido estático desde nuestra CDN global

Cloudflare Cache Reserve es un almacén de datos persistentes de gran tamaño basado en R2, nuestro servicio global de almacenamiento de objetos compatible con S3.

Cache Reserve entrega el contenido estático desde el perímetro de nuestra red global, por lo que ayuda a aumentar el porcentaje de aciertos de la caché, a acelerar los tiempos de carga para los usuarios finales y a minimizar las tarifas de salida innecesarias.

Descubre cómo funciona Cache Reserve

Ver demo

Qué dicen nuestros clientes

Acceso ZT - Testimonio - Contenido - Imagen
Cache Reserve - Testimonio - Contenido - Logotipo de cita

"La mejora del 2
% del porcentaje de aciertos de la caché gracias a Cloudflare Cache Reserve ha eliminado aproximadamente dos terceras partes de nuestra actividad de salida de S3. Nuestra reducción del gasto relacionado con el tráfico de salida es casi mayor que el precio que pagamos por Cache Reserve".

Director sénior de ingeniería, Docker

Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco
Logotipo de Japan Airlines - blanco
Logotipo de Indeed - blanco
Logotipo de Ziff Davis - blanco
Logotipo de Delivery Hero - blanco
Logotipo de Werner - blanco
Logotipo de Canva - blanco
Logotipo de Knauf - blanco
Logotipo de Jetblue blanco

Principales casos de uso de Cache Reserve

Flecha de rendimiento hacia arriba - Icono
Maximiza el tiempo de vida de tus recursos en la caché

Cache Reserve te proporciona el control total de tu periodo de retención de activos en la caché, y te ayuda a reducir los errores de la caché y a optimizar tu almacenamiento cuando el espacio de la caché se está acercando a su capacidad máxima.

Código - Mosaico
Personaliza la configuración de la caché

Cache Rules te permite definir qué recursos están disponibles para Cache Reserve, por lo que puedes personalizar tu estrategia de entrega de contenido para prácticamente cualquier caso de uso, sin tener que escribir ningún código.

icono - rayo de rendimiento
Acelera el rendimiento de tu contenido

Nuestra red global te permite almacenar en la caché contenido desde más de 330 centros de datos en todo el mundo, por lo que tus usuarios obtienen el contenido lo más rápido posible, dondequiera que estén ubicados.

Descubre más casos de uso

Contamos con la confianza de millones de propiedades de Internet

Ver casos prácticos

Recursos

Documentación

Documentación para desarrolladores

Cómo configurar Cache Reserve
Explorar los documentos para desarrolladores
Miniatura del vídeo

Demostración

Demostración: Cloudflare Cache Reserve
Ver demo
Miniatura - Publicación del blog - Plantilla 4 - Navegador

Blog

Cache Reserve ya está disponible de forma general
Leer publicación del blog
Icono de protección con escudo de seguridad

Primeros pasos con Cache Reserve

Me interesa