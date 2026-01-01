Registrati

Cloudflare Cache Reserve

Caching persistente per tutti i contenuti statici

Cache Reserve fornisce contenuti statici in modo persistente dalla nostra rete globale, aiutando le aziende a ridurre i costi di uscita e a garantire percentuali di riscontro nella cache più elevate.

VANTAGGI DI CLOUDFLARE CACHE RESERVE

Aumento dei riscontri nella cache

Migliora le percentuali di riscontro nella cache memorizzando i contenuti long tail dalla CDN di Cloudflare.

Migliori prestazioni

La rete globale di Cloudflare memorizza nella cache i tuoi contenuti statici a 50 ms dal 95% di tutti gli utenti Internet. E il nostro routing intelligente guida i contenuti dinamici sui percorsi Internet più veloci.

Tariffa uniforme e conveniente

Ottimizza i risparmi evitando di svuotare inutilmente i dati dalla cache tagliando i relativi costi di uscita.

COME FUNZIONA

Distribuzione di contenuti statici più rapida dalla nostra CDN globale

Cloudflare Cache Reserve è un grande archivio dati persistente basato su R2, il nostro servizio di storage di oggetti compatibile con S3.

Distribuendo contenuti statici dal perimetro della nostra rete globale, Cache Reserve consente di aumentare la percentuale di riscontri nella cache, ad accelerare i tempi di caricamento per gli utenti finali e a ridurre al minimo inutili spese di uscita.

Scopri come funziona Cache Reserve

Guarda una demo

Cosa dicono i clienti

"Il miglioramento del 2% della percentuale di riscontro nella cache offerto da Cloudflare Cache Reserve ha eliminato circa due terzi della nostra attività di uscita da S3. La riduzione dei costi di uscita è quasi un ordine di grandezza maggiore del prezzo che abbiamo pagato per Cache Reserve".

Responsabile senior dell'ingegneria - Docker

Logo Japan Airlines bianco
Logo Indeed bianco
Logo Ziff Davis bianco
Delivery Hero - logo bianco
Logo Werner bianco
Logo Canva bianco
Logo Knauf bianco
Logo Jetblue bianco
Principali casi d'uso di Cache Reserve

Aumenta al massimo la durata della cache delle tue risorse

Cache Reserve offre il pieno controllo sul periodo di conservazione delle risorse nella cache, aiutandoti a ridurre le lacune della cache e a ottimizzare l'archiviazione quando lo spazio nella cache è prossimo a esaurirsi.

Personalizza le impostazioni della cache

Cache Rules consente di definire le risorse disponibili per Cache Reserve, in modo che tu possa personalizzare la tua strategia di distribuzione dei contenuti per quasi tutti i casi d'uso, senza dover compilare codice.

Prestazioni accelerate per i contenuti

La nostra rete globale ti consente di memorizzare i contenuti nella cache presso oltre 330 datacenter dislocati in tutto il mondo, in modo che gli utenti possano ricevere i contenuti il più rapidamente possibile, indipendentemente dalla loro posizione.

Esplora altri casi d'uso

Milioni di proprietà Internet si affidano a noi

Visualizza i case study

Risorse

Documentazione

Documentazione per gli sviluppatori

Demo

Blog

Introduzione a Cache Reserve

