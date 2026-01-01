Cloudflare Cache Reserve
Dauerhafte Zwischenspeicherung für alle statischen Inhalte
Cache Reserve stellt statische Inhalte dauerhaft über unser globales Netzwerk bereit und hilft Unternehmen, ihre Egress-Kosten zu senken und gleichzeitig eine höhere Cache-Trefferquote zu gewährleisten.
VORTEILE VON CLOUDFLARE CACHE RESERVE
Vorteile von Cloudflare Cache Reserve
Mehr Cache-Treffer
Verbessern Sie Ihre Cache-Trefferquoten, indem Sie Long-Tail-Inhalte aus dem Cloudflare CDN speichern.
Höhere Performance
Das globale Netzwerk von Cloudflare zwischenspeichert Ihre statischen Inhalte innerhalb von 50 ms von 95% aller Internetnutzer weltweit. Und unser intelligentes Routing leitet dynamische Inhalte über die schnellsten Internetpfade.
Erschwingliche, einheitliche Preise
Maximieren Sie Ihre Einsparungen, indem Sie unnötige Cache-Datenbereinigungen begrenzen und die damit verbundenen Egress-Kosten eliminieren.
FUNKTIONSWEISE
Statische Inhalte schneller von unserem globalen CDN bereitstellen
Cloudflare Cache Reserve ist ein großer, persistenter Datenspeicher, der auf R2 – unserem globalen, S3-kompatiblen Objektspeicherdienst – aufbaut.
Durch die Bereitstellung statischer Inhalte am Rande unseres globalen Netzwerks trägt Cache Reserve dazu bei, die Cache-Trefferquoten zu erhöhen, die Ladezeiten für Endbenutzer zu verkürzen und unnötige Egress-Gebühren zu minimieren.
Das sagen unsere Kunden
„Die 2-prozentige Verbesserung der Cache-Trefferquote, die durch Cloudflare Cache Reserve ermöglicht wurde, hat etwa zwei Drittel unserer S3-Ausgangsaktivität eliminiert. Die Reduktion der Egress-Gebühren ist bei weitem größer als der Preis, den wir für Cache Reserve bezahlt haben. “
Senior Manager of Engineering — Docker
Wichtigste Anwendungsfälle für Cache Reserve
Maximieren Sie die Cache-Lebensdauer Ihrer Ressourcen
Cache Reserve gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Aufbewahrungsdauer Ihrer zwischengespeicherten Assets und hilft Ihnen, die Anzahl der Cache-Fehler zu verringern und Ihren Speicher zu optimieren, wenn der Cache-Speicherplatz fast voll ist.
Cache-Einstellungen anpassen
Mit den Cache-Regeln können Sie festlegen, welche Ressourcen für die Cache-Reserve zur Verfügung stehen. So können Sie Ihre Strategie zur Bereitstellung von Inhalten für nahezu jeden Anwendungsfall anpassen – ohne Code schreiben zu müssen.
Inhalte schneller laden
Unser globales Netzwerk ermöglicht es Ihnen, Inhalte von 330+ mehr als Rechenzentren auf der ganzen Welt zwischenzuspeichern, sodass Ihre Benutzer Inhalte so schnell wie möglich erhalten, egal wo sie sich befinden.
Weitere Informationen
Dokumentation für Entwickler
Einrichtung von Cache Reserve
Demo
Demo: Cloudflare Cache Reserve
Blog