Cloudflare Cache Reserve

Dauerhafte Zwischenspeicherung für alle statischen Inhalte

Cache Reserve stellt statische Inhalte dauerhaft über unser globales Netzwerk bereit und hilft Unternehmen, ihre Egress-Kosten zu senken und gleichzeitig eine höhere Cache-Trefferquote zu gewährleisten.

VORTEILE VON CLOUDFLARE CACHE RESERVE

Vorteile von Cloudflare Cache Reserve

Mehr Cache-Treffer

Verbessern Sie Ihre Cache-Trefferquoten, indem Sie Long-Tail-Inhalte aus dem Cloudflare CDN speichern.

Höhere Performance

Das globale Netzwerk von Cloudflare zwischenspeichert Ihre statischen Inhalte innerhalb von 50 ms von 95% aller Internetnutzer weltweit. Und unser intelligentes Routing leitet dynamische Inhalte über die schnellsten Internetpfade.

Erschwingliche, einheitliche Preise

Maximieren Sie Ihre Einsparungen, indem Sie unnötige Cache-Datenbereinigungen begrenzen und die damit verbundenen Egress-Kosten eliminieren.

FUNKTIONSWEISE

Statische Inhalte schneller von unserem globalen CDN bereitstellen

Cloudflare Cache Reserve ist ein großer, persistenter Datenspeicher, der auf R2 – unserem globalen, S3-kompatiblen Objektspeicherdienst – aufbaut.

Durch die Bereitstellung statischer Inhalte am Rande unseres globalen Netzwerks trägt Cache Reserve dazu bei, die Cache-Trefferquoten zu erhöhen, die Ladezeiten für Endbenutzer zu verkürzen und unnötige Egress-Gebühren zu minimieren.

Erfahren Sie, wie Cache Reserve funktioniert

Das sagen unsere Kunden

Cache Reserve – Erfahrungsbericht – Inhalt – Zitat-Logo

„Die 2-prozentige Verbesserung der Cache-Trefferquote, die durch Cloudflare Cache Reserve ermöglicht wurde, hat etwa zwei Drittel unserer S3-Ausgangsaktivität eliminiert. Die Reduktion der Egress-Gebühren ist bei weitem größer als der Preis, den wir für Cache Reserve bezahlt haben. “

Senior Manager of Engineering — Docker

Japan Airlines Logo weiß
Indeed Logo weiß
Ziff Davis Logo Weiß
Delivery Hero Logo weiss
Werner Logo Weiß
Canva Logo weiß
Knauf-Logo weiß
Jetblue-Logo weiß
Wichtigste Anwendungsfälle für Cache Reserve

Maximieren Sie die Cache-Lebensdauer Ihrer Ressourcen

Cache Reserve gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Aufbewahrungsdauer Ihrer zwischengespeicherten Assets und hilft Ihnen, die Anzahl der Cache-Fehler zu verringern und Ihren Speicher zu optimieren, wenn der Cache-Speicherplatz fast voll ist.

Cache-Einstellungen anpassen

Mit den Cache-Regeln können Sie festlegen, welche Ressourcen für die Cache-Reserve zur Verfügung stehen. So können Sie Ihre Strategie zur Bereitstellung von Inhalten für nahezu jeden Anwendungsfall anpassen – ohne Code schreiben zu müssen.

Inhalte schneller laden

Unser globales Netzwerk ermöglicht es Ihnen, Inhalte von 330+ mehr als Rechenzentren auf der ganzen Welt zwischenzuspeichern, sodass Ihre Benutzer Inhalte so schnell wie möglich erhalten, egal wo sie sich befinden.

Millionen von Internetwebsites vertrauen auf uns

Weitere Informationen

Dokumentation

Dokumentation für Entwickler

Demo

Demo: Cloudflare Cache Reserve
Blog

Cache Reserve ist jetzt allgemein verfügbar
Erste Schritte mit Cache Reserve

