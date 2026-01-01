サインアップ

Cloudflare Cache Reserve

すべての静的コンテンツを永続的にキャッシング

Cache Reserveは、当社のグローバルネットワークから静的コンテンツを永続的に提供し、より高いキャッシュヒット率を確保しながら、ビジネスのエグレス料金を削減します。

サインアップ
ソリューション概要を入手する

Cloudflare Cache Reserveの利点

Cloudflare Cache Reserveの利点

アイコン - インターネットグローブ
キャッシュヒット率を向上

Cloudflare CDNからロングテールコンテンツを保存することで、キャッシュヒット率を向上させます。

パフォーマンス加速 ロケット
パフォーマンスの高速化

Cloudflareのグローバルネットワークは、静的コンテンツを全インターネットユーザーの95%から50ミリ秒以内のロケーションにキャッシュ。動的コンテンツは、スマートルーティングで最速のインターネットパスへ誘導。

価格 - オレンジ
手ごろで一貫した価格設定

不要なキャッシュデータの削除を制限し、関連するエグレス費用を排除することで、最大限のコスト削減を実現します。

イラスト - 製品 - r2 - マルチクラウド

仕組み

CloudflareのグローバルCDNから静的コンテンツを高速で提供

Cloudflare Cache Reserveは、R2上に構築された、大規模な永続データストアです。R2は、グローバルなS3互換オブジェクトストレージサービスです。

グローバルネットワークのエッジから静的コンテンツを提供することで、Cache Reserveはキャッシュヒット率を向上させ、エンドユーザーのロード時間を高速化し、不要なエグレス料金を最小限に抑えます

Cache Reserveの仕組みとは

デモを視聴する

お客様の声

ZT Access - お客様の声 - コンテンツ - 画像
Cache Reserve - 導入事例 - コンテンツ - 引用ロゴ

「Cloudflare Cache Reserveを使用してキャッシュヒット率が2%向上したことで、S3のエグレスアクティビティの約3分の2が削減されました。Cache Reserveの利用料をほぼ一桁上回る額のエグレス料金削減効果が出ています。」

Docker — エンジニアリングシニアマネージャー

日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）
日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）

Cache Reserveの主要ユースケース

パフォーマンス上矢印 - アイコン
リソースのキャッシュライフライクルを最大化

Cache Reserveによって、キャッシュされたアセットの保持期間を完全に制御できるため、キャッシュの「欠如」を軽減、キャッシュスペースが容量に近づいたときにストレージを最適化。

コード・タイル
キャッシュの設定をカスタマイズ

Cache Rulesは、Cache Reserveで利用できるリソースを定義できるため、コードを記述することなく、ほとんどすべてのユースケースに合わせてコンテンツ配信戦略を調整することができます。

アイコン - パフォーマンスボルト
コンテンツのパフォーマンスを加速

当社のグローバルネットワークでは、330以上の世界中のデータセンターからコンテンツをキャッシュできるため、ユーザーがどこにいても迅速にコンテンツを入手できます。

その他のユースケースを見る

何百万ものインターネットプロパティから信頼を獲得しています

導入事例を見る

リソース

ドキュメント

開発者ドキュメント

Cache Reserveの設定方法
開発者ドキュメントを読む
動画のサムネイル

デモ

デモ：Cloudflare Cache Reserve
デモを視聴する
サムネイル - ブログ投稿 - テンプレート4 - ブラウザ

ブログ

Cache Reserveが一般利用可能に
ブログを読む
セキュリティシールド保護アイコン

Cache Reserveを始める

サインアップ