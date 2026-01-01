Cloudflare Cache Reserve
すべての静的コンテンツを永続的にキャッシング
Cache Reserveは、当社のグローバルネットワークから静的コンテンツを永続的に提供し、より高いキャッシュヒット率を確保しながら、ビジネスのエグレス料金を削減します。
Cloudflare Cache Reserveの利点
パフォーマンスの高速化
Cloudflareのグローバルネットワークは、静的コンテンツを全インターネットユーザーの95%から50ミリ秒以内のロケーションにキャッシュ。動的コンテンツは、スマートルーティングで最速のインターネットパスへ誘導。
手ごろで一貫した価格設定
不要なキャッシュデータの削除を制限し、関連するエグレス費用を排除することで、最大限のコスト削減を実現します。
仕組み
CloudflareのグローバルCDNから静的コンテンツを高速で提供
Cloudflare Cache Reserveは、R2上に構築された、大規模な永続データストアです。R2は、グローバルなS3互換オブジェクトストレージサービスです。
グローバルネットワークのエッジから静的コンテンツを提供することで、Cache Reserveはキャッシュヒット率を向上させ、エンドユーザーのロード時間を高速化し、不要なエグレス料金を最小限に抑えます。
お客様の声
「Cloudflare Cache Reserveを使用してキャッシュヒット率が2%向上したことで、S3のエグレスアクティビティの約3分の2が削減されました。Cache Reserveの利用料をほぼ一桁上回る額のエグレス料金削減効果が出ています。」
Docker — エンジニアリングシニアマネージャー
Cache Reserveの主要ユースケース
リソースのキャッシュライフライクルを最大化
Cache Reserveによって、キャッシュされたアセットの保持期間を完全に制御できるため、キャッシュの「欠如」を軽減、キャッシュスペースが容量に近づいたときにストレージを最適化。
キャッシュの設定をカスタマイズ
Cache Rulesは、Cache Reserveで利用できるリソースを定義できるため、コードを記述することなく、ほとんどすべてのユースケースに合わせてコンテンツ配信戦略を調整することができます。
コンテンツのパフォーマンスを加速
当社のグローバルネットワークでは、330以上の世界中のデータセンターからコンテンツをキャッシュできるため、ユーザーがどこにいても迅速にコンテンツを入手できます。
