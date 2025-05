Como as taxas de saída de nuvem vão desafiar o futuro da IA

A IA está prestes a transformar radicalmente setores inteiros, incluindo tecnologia, saúde e finanças, tornando possível resolver problemas que antes pareciam intransponíveis. No entanto, aproveitar plenamente o potencial da IA exige acesso a dados de treinamento abundantes e poder computacional significativo, levando a desafios de armazenamento e gerenciamento de dados.Não é novidade que a nuvem se tornou a solução ideal para armazenar e processar dados para aplicativos de IA.



Armazenamento em nuvem: a base da IA

O armazenamento em nuvem oferece uma solução flexível, escalável e econômica para lidar com grandes quantidades de dados, tornando-o particularmente útil para aplicativos de IA. Ele serve como repositório de dados de treinamento que permite que modelos de aprendizado de máquina façam previsões com base em novos resultados.

Tomemos, por exemplo, um banco que desenvolve um sistema de detecção de fraude baseado em IA. O modelo de aprendizado de máquina precisa de uma grande quantidade de dados de transações dos clientes, abrangendo quantidades, horários, locais e tipos. À medida que os volumes de dados aumentam, o armazenamento e o gerenciamento tornam-se cada vez mais complexos.Aproveitar um provedor de armazenamento em nuvem permite que o banco armazene e analise seus dados de transações de maneira eficiente e acessível, adicionando novos dados conforme necessário, sem investir ou manter sua própria infraestrutura física.

Muitas empresas vão optar por empregar várias nuvens para IA para colher vários benefícios, como otimização de custos, acesso a recursos especializados e conformidade com requisitos regulatórios. Uma estratégia para aproveitar essas vantagens poderia ser tão simples quanto treinar modelos em uma plataforma de nuvem enquanto executa inferências em outra. Com a maioria das empresas já dependendo de vários fornecedores de nuvem, a adoção de uma estratégia multinuvem para a gestão do armazenamento está preparada para desempenhar um papel crucial na resposta às crescentes exigências do progresso impulsionado pela IA.

Taxas de saída: o armazenamento multinuvem

O armazenamento em nuvem oferece inúmeras vantagens, mas também apresenta desafios, sendo o custo a principal preocupação. Uma despesa importante relacionada ao armazenamento em nuvem são as taxas de saída (ou de transferência de dados), impostas pelos provedores de serviços em nuvem quando os dados são transferidos para fora de suas redes. As taxas de saída podem aumentar rapidamente, especialmente para organizações que utilizam vários provedores de nuvem e transferem volumes substanciais de dados. E, mais recentemente, as empresas de IA generativa estão enfrentando taxas elevadas para transferir dados entre regiões, mesmo dentro de um único fornecedor de nuvem, devido à escassez de capacidade computacional disponível. Para minimizar as taxas de saída, os provedores de nuvem incentivam os clientes a armazenar dados e treinar modelos de IA somente em sua nuvem.

Embora isto possa parecer positivo em teoria, a realidade é que comprometer-se com um único fornecedor pode ser difícil para algumas empresas devido aos custos e à disponibilidade de recursos. A maioria das empresas adota estratégias multinuvem para maximizar o seu crescimento.

Um futuro sem taxas de saída

Mas e se os provedores de armazenamento em nuvem removessem as taxas de saída da equação? Um futuro livre destas taxas permitiria às empresas armazenar e analisar dados em várias nuvens sem incorrer em custos adicionais, permitindo-lhes utilizar as melhores ferramentas disponíveis. Isto permitiria às organizações aproveitar plenamente o potencial da IA sem preocupações com o aumento das despesas.

Um modelo de armazenamento em nuvem sem taxas de saída resultaria em economias significativas de custos para as organizações, liberando recursos para outras áreas essenciais da empresa.Também elimina o risco associado à dependência de um único fornecedor de nuvem, garantindo maior confiabilidade e melhor proteção contra interrupções.

Talvez o mais importante seja que um mundo sem taxas de saída alimentaria a inovação. A flexibilidade oferecida por uma arquitetura multinuvem permite que as empresas selecionem sem esforço o fornecedor mais adequado para tarefas específicas.Isto permite que as organizações se concentrem na experimentação e na inovação, aproveitando a IA e outras tecnologias de ponta sem serem prejudicadas por custos ou limitações.



Todo o potencial da IA

A IA está preparada para revolucionar os setores e a sociedade como um todo. A computação e o armazenamento em nuvem desempenham um papel crucial na IA, especialmente no armazenamento e gestão de dados de treinamento em constante expansão, mas as taxas de saída podem impedir o crescimento da IA, agindo como uma barreira à inovação. Para criar um futuro melhor para a IA em nuvem, é essencial eliminar as taxas de saída.

Ao adotar uma abordagem de armazenamento em nuvem que elimina taxas de saída, as organizações podem aproveitar todo o potencial da IA sem se preocupar com os custos associados à transferência de dados entre nuvens. Um futuro sem taxas de saída representa um avanço significativo no armazenamento multinuvem, estabelecendo as bases para um futuro mais eficiente, inovador e promissor em IA e gerenciamento de dados.

Este artigo é parte de uma série sobre as tendências e os assuntos mais recentes que influenciam os tomadores de decisões de tecnologia hoje em dia.

Este artigo foi originalmente produzido para The Economic Times CIO Southeast Asia