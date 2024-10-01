Cloudflare CDN（內容傳遞網路）

全球企業級內容傳遞網路 (CDN)

憑藉世界各地 330 個位置的支援，我們的 CDN 可最佳化靜態和動態內容，來滿足裝置、瀏覽器和頻寬需求。

Enterprise 方案包括 CDN 及更多功能！安排示範！

CLOUDFLARE CDN 的優勢
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龐大的規模

我們的 CDN 透過覆蓋超過 330 個位置的網路，支援全球內容傳遞。

Performance acceleration rocket orange
更快速的應用程式和使用者體驗

我們的 CDN 在盡可能靠近終端使用者的位置提供內容，只需約 50 毫秒即可連線至大約 95% 的網際網路連線人口，帶來更快速的載入時間和更好的 Web 體驗。

降低頻寬和輸出成本

我們的 CDN 透過減少對來源伺服器的要求，並最大限度減少頻寬用量，來幫助降低託管費用。

工作原理

提高內容可用性和備援

我們的 CDN 在每個 Cloudflare 資料中心的每台伺服器上執行每項服務，從而確保從最近的位置向終端使用者提供內容。

藉助我們廣泛的全球網路，我們能夠以最大規模提供靜態和動態內容，同時最大限度提升效能與復原能力。

瞭解保護和連接應用程式服務的 3 大挑戰

閱讀白皮書
分析師認可

2024 年 GigaOm CDN 雷達報告

[僅提供英文版] Cloudflare 在 2024 年《GigaOm CDN 雷達報告》中獲評為「領導者」和「表現優異者」

取得報告

客戶評價

「改為使用 Cloudflare 後，我們的系統一夜之間加快了 27%。我們立刻就改善了效能，快取率立即躍升，一切都開始流動起來。」

Pacsun 資安長

CDN 主要使用案例

Cloudflare CDN 可幫助您開發快速、可靠的應用程式，同時降低成本並增強使用者體驗

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實現應用程式現代化

在我們的網路邊緣開發並提供應用程式，即使在意外流量激增期間，也能確保更高的可靠性和效能。

Improved performance icon
提升使用者體驗

簡化部署和基礎架構，以實現更好的可擴展性和最佳化的使用者體驗。

降低營運成本

消除隱藏成本（如硬體更新和輸出費用）以降低整體 TCO。

深受數百萬網際網路資產的信賴

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