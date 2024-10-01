我們的 CDN 在每個 Cloudflare 資料中心的每台伺服器上執行每項服務，從而確保從最近的位置向終端使用者提供內容。

藉助我們廣泛的全球網路，我們能夠以最大規模提供靜態和動態內容，同時最大限度提升效能與復原能力。