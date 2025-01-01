複製文章連結

CDN 有哪些主要好處？

內容傳遞網路 (CDN) 是分佈在一個地區或世界各地的一組伺服器，它們協同工作以加快 Web 上的內容傳遞。CDN 中的伺服器臨時儲存（或快取）網頁內容，如影像、HTML、JavaScript 和影片。它們將快取的內容傳送給載入網頁的使用者。如今，幾乎所有網站和應用程式都依賴 CDN 來協助向使用者提供內容。

Web 應用程式使用 CDN，主要是因為它們提供了四個重要好處：更好的效能、更高的可靠性、節約成本以及抵禦網路攻擊的復原能力。

效能

更快的效能是大多數人在考慮 CDN 時想到的好處，這是有充分理由的。開始使用 CDN 的網站載入時間減少了 50%，在某些情況下甚至更多。CDN 透過以下方式加快內容傳遞速度：

縮短內容儲存位置和需要該內容的使用者位置之間的距離

減小檔案大小以提高載入速度

最佳化伺服器基礎結構以更快地回應使用者請求

詳細瞭解 CDN 效能優勢。

可靠性

有時，網際網路上會出現問題。伺服器出現故障、網路變得擁塞以及連線中斷。CDN 使 Web 應用程式即使在面臨這些問題時也能為使用者提供不間斷的服務。

CDN 平衡網路流量的負載，確保沒有一台伺服器不堪重負。如果單個伺服器停止工作，CDN 可以啟動「容錯移轉」過程，允許備份伺服器接管。一些 CDN（如 Cloudflare CDN）可以繞過網路擁塞，比如 GPS 導航軟體可以找到繞過繁忙的高速公路交通的方法。

由於 CDN 包含分佈在許多不同資料中心的多台伺服器，因此它們還可以提供大量的備援。如果一台伺服器、一個資料中心或整個資料中心區域出現故障，CDN 仍然可以從網路中的其他伺服器傳遞內容。

詳細瞭解 CDN 可靠性和備援優勢。

成本節省

CDN 減少網站營運者支出的主要方法是減少往返原始伺服器的行程。由於 CDN 快取網站上的大部分內容並從快取中提供該內容，因此原始伺服器不必一遍又一遍地傳遞相同的內容。相反，CDN 代表原始伺服器執行此操作。

Web 託管服務提供者通常會向網站收取傳入和傳出 Web 主機的資料費用。傳輸的資料越多，成本就越高。人們通常將這些費用稱為「頻寬成本」，儘管「頻寬」實際上是指網路容量。

但是，當 CDN 代表原始伺服器提供網站的大部分內容時，需要傳輸的資料要少得多。進入原始伺服器的使用者請求較少，因為 CDN 能處理其中的大部分請求。出於同樣的原因，從原始伺服器傳出的內容更少，從而降低了頻寬成本。

詳細瞭解 CDN 如何減少頻寬成本。

抵禦攻擊的復原能力

CDN 特別適合保護網站免受阻斷服務 (DoS) 和分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。在這些攻擊中，攻擊者將大量垃圾網路流量引導到網站上，試圖使網站不堪重負並崩潰。CDN 擁有眾多伺服器，相比單個原始伺服器，其能夠更好地吸收大量流量，甚至是來自 DDoS 攻擊的非自然流量暴增。這樣，即使受到攻擊，它們也能保持網站在線。

詳細瞭解 CDN 如何消減 DDoS 攻擊。

網站營運者如何開始體驗 CDN 的好處？

Cloudflare 允許任何擁有網站的人免費註冊並使用 Cloudflare CDN。要開始使用 Cloudflare CDN 和其他服務，請參閱 Cloudflare 方案頁面。