內容傳遞網路 (CDN) 能為 Web 資產提供大量好處，包括更好的效能、可靠性和安全性。
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內容傳遞網路 (CDN) 是分佈在一個地區或世界各地的一組伺服器，它們協同工作以加快 Web 上的內容傳遞。CDN 中的伺服器臨時儲存（或快取）網頁內容，如影像、HTML、JavaScript 和影片。它們將快取的內容傳送給載入網頁的使用者。如今，幾乎所有網站和應用程式都依賴 CDN 來協助向使用者提供內容。
Web 應用程式使用 CDN，主要是因為它們提供了四個重要好處：更好的效能、更高的可靠性、節約成本以及抵禦網路攻擊的復原能力。
更快的效能是大多數人在考慮 CDN 時想到的好處，這是有充分理由的。開始使用 CDN 的網站載入時間減少了 50%，在某些情況下甚至更多。CDN 透過以下方式加快內容傳遞速度：
詳細瞭解 CDN 效能優勢。
有時，網際網路上會出現問題。伺服器出現故障、網路變得擁塞以及連線中斷。CDN 使 Web 應用程式即使在面臨這些問題時也能為使用者提供不間斷的服務。
CDN 平衡網路流量的負載，確保沒有一台伺服器不堪重負。如果單個伺服器停止工作，CDN 可以啟動「容錯移轉」過程，允許備份伺服器接管。一些 CDN（如 Cloudflare CDN）可以繞過網路擁塞，比如 GPS 導航軟體可以找到繞過繁忙的高速公路交通的方法。
由於 CDN 包含分佈在許多不同資料中心的多台伺服器，因此它們還可以提供大量的備援。如果一台伺服器、一個資料中心或整個資料中心區域出現故障，CDN 仍然可以從網路中的其他伺服器傳遞內容。
詳細瞭解 CDN 可靠性和備援優勢。
CDN 減少網站營運者支出的主要方法是減少往返原始伺服器的行程。由於 CDN 快取網站上的大部分內容並從快取中提供該內容，因此原始伺服器不必一遍又一遍地傳遞相同的內容。相反，CDN 代表原始伺服器執行此操作。
Web 託管服務提供者通常會向網站收取傳入和傳出 Web 主機的資料費用。傳輸的資料越多，成本就越高。人們通常將這些費用稱為「頻寬成本」，儘管「頻寬」實際上是指網路容量。
但是，當 CDN 代表原始伺服器提供網站的大部分內容時，需要傳輸的資料要少得多。進入原始伺服器的使用者請求較少，因為 CDN 能處理其中的大部分請求。出於同樣的原因，從原始伺服器傳出的內容更少，從而降低了頻寬成本。
詳細瞭解 CDN 如何減少頻寬成本。
CDN 特別適合保護網站免受阻斷服務 (DoS) 和分散式阻斷服務 (DDoS) 攻擊。在這些攻擊中，攻擊者將大量垃圾網路流量引導到網站上，試圖使網站不堪重負並崩潰。CDN 擁有眾多伺服器，相比單個原始伺服器，其能夠更好地吸收大量流量，甚至是來自 DDoS 攻擊的非自然流量暴增。這樣，即使受到攻擊，它們也能保持網站在線。
詳細瞭解 CDN 如何消減 DDoS 攻擊。
Cloudflare 允許任何擁有網站的人免費註冊並使用 Cloudflare CDN。要開始使用 Cloudflare CDN 和其他服務，請參閱 Cloudflare 方案頁面。