Наша CDN, построенная на базе 335 местоположений в разных странах мира, оптимизирует доставку статического и динамического контента с учетом возможностей устройства, браузера и пропускной способности.
Наша CDN поддерживает глобальную доставку контента благодаря сети, построенной на базе 335 местоположений.
Наша CDN доставляет контент максимально близко к конечному пользователю — в пределах примерно 50 миллисекунд от примерно 95 % всех пользователей Интернета. Это ускоряет загрузку и улучшает работу веб-ресурсов.
Наша CDN помогает снизить расходы на хостинг за счет уменьшения количества запросов к серверу-источнику и минимизации использования пропускной способности.
В нашей CDN все сервисы работают на каждом сервере в каждом центре обработки данных Cloudflare — так мы гарантируем, что контент будет доставляться пользователям из ближайшего доступного местоположения.
Размеры нашей глобальной сети позволяют нам обеспечивать доставку статического и динамического содержимого в максимальных масштабах, одновременно повышая производительность и отказоустойчивость.
Cloudflare названа «Лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру».
«С переходом на Cloudflare скорость нашей системы выросла на 27 % буквально за одну ночь. Сразу же повысилась производительность: процент попадания в кэш взлетел мгновенно, и всё заработало».
Директор по информационной безопасности, Pacsun
Разрабатывайте и доставляйте приложения на периферии нашей сети, чтобы обеспечивать более высокую надежность и производительность даже во время непредвиденных пиков трафика.
Упрощайте развертывания и инфраструктуру для улучшения масштабируемости и удобства использования.
Избавьтесь от скрытых расходов, например от платы за обновление оборудования и исходящий трафик, чтобы снизить общую стоимость владения.