Cloudflare CDN

Глобальная сеть доставки контента (CDN) корпоративного класса.

Наша CDN, построенная на базе 335 местоположений в разных странах мира, оптимизирует доставку статического и динамического контента с учетом возможностей устройства, браузера и пропускной способности.

Планы Enterprise включают CDN и многое другое! Запланируйте демонстрацию!

ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE CDN
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Огромный масштаб

Наша CDN поддерживает глобальную доставку контента благодаря сети, построенной на базе 335 местоположений.

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Высокая скорость приложений и удобство использования

Наша CDN доставляет контент максимально близко к конечному пользователю — в пределах примерно 50 миллисекунд от примерно 95 % всех пользователей Интернета. Это ускоряет загрузку и улучшает работу веб-ресурсов.

Экономия пропускной способности и снижение расходов на исходящий трафик

Наша CDN помогает снизить расходы на хостинг за счет уменьшения количества запросов к серверу-источнику и минимизации использования пропускной способности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Повышение доступности контента и улучшение резервирования

В нашей CDN все сервисы работают на каждом сервере в каждом центре обработки данных Cloudflare — так мы гарантируем, что контент будет доставляться пользователям из ближайшего доступного местоположения.

Размеры нашей глобальной сети позволяют нам обеспечивать доставку статического и динамического содержимого в максимальных масштабах, одновременно повышая производительность и отказоустойчивость.

Узнайте о трех проблемах обеспечения безопасности и подключения сервисов приложений

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ПРИЗНАНИЕ АНАЛИТИКОВ

IDC MarketScape: Оценка поставщиков периферийных сервисов доставки контента по всему миру, 2024 г

Cloudflare названа «Лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру».

Аналитический отчет

Что говорят наши клиенты

«С переходом на Cloudflare скорость нашей системы выросла на 27 % буквально за одну ночь. Сразу же повысилась производительность: процент попадания в кэш взлетел мгновенно, и всё заработало».

Директор по информационной безопасности, Pacsun

Основные примеры использования CDN

Cloudflare CDN помогает разрабатывать быстрые и надежные приложения, одновременно снижая расходы и повышая удобство использования

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Модернизация приложений

Разрабатывайте и доставляйте приложения на периферии нашей сети, чтобы обеспечивать более высокую надежность и производительность даже во время непредвиденных пиков трафика.

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Повысьте удобство использования

Упрощайте развертывания и инфраструктуру для улучшения масштабируемости и удобства использования.

Снижение эксплуатационных расходов

Избавьтесь от скрытых расходов, например от платы за обновление оборудования и исходящий трафик, чтобы снизить общую стоимость владения.

Нам доверяют миллионы интернет-ресурсов

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