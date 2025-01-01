В нашей CDN все сервисы работают на каждом сервере в каждом центре обработки данных Cloudflare — так мы гарантируем, что контент будет доставляться пользователям из ближайшего доступного местоположения.

Размеры нашей глобальной сети позволяют нам обеспечивать доставку статического и динамического содержимого в максимальных масштабах, одновременно повышая производительность и отказоустойчивость.