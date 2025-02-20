用戶端安全性
智慧型瀏覽器供應鏈防護，確保終端使用者安全
憑藉我們世界一流的威脅情報和機器學習功能，Client-Side Security (Page Shield) 可協助抵禦針對易受攻擊的 JavaScript 相依項的用戶端攻擊。
Client-Side Security 的優勢
智慧型攻擊預防
透過基於機器學習的保護偵測並緩解瀏覽器供應鏈攻擊。
自動威脅警示
當有新的指令碼被偵測到、標記為惡意或從未知網域載入時，獲得即時通知。
滿足合規性要求
降低第三方廠商風險，並滿足 GDPR、PCI 等用戶端要求。
運作方式
持續監控和防止用戶端威脅
Client-Side Security 透過追蹤載入資源（如指令碼）中潛在的惡意新增、連線或變更，簡化了第三方指令碼管理。
此功能由我們基於威脅情報和機器學習的偵測提供支援，可在威脅到達您的網站之前立即識別、報告和封鎖。
熱門 Client-Side Security 使用案例
防止財務和身分竊取
封鎖以使用者個人和財務資訊為目標的基於瀏覽器的攻擊。
超越內容安全性原則 (CSP)
監控 JavaScript 相依項，並透過超越 CSP 的威脅情報和機器學習封鎖威脅。
輕鬆滿足合規性要求
避免不合規罰款，並遵循最新 PCI DSS 標準中有關遭入侵第三方指令碼偵測 (6.4.3) 和警示 (11.6.1) 的條款。