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用戶端安全性

智慧型瀏覽器供應鏈防護，確保終端使用者安全

憑藉我們世界一流的威脅情報和機器學習功能，Client-Side Security (Page Shield) 可協助抵禦針對易受攻擊的 JavaScript 相依項的用戶端攻擊。

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智慧型攻擊預防

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當有新的指令碼被偵測到、標記為惡意或從未知網域載入時，獲得即時通知。

付款信用卡 - 圖塊
滿足合規性要求

降低第三方廠商風險，並滿足 GDPR、PCI 等用戶端要求。

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運作方式

持續監控和防止用戶端威脅

Client-Side Security 透過追蹤載入資源（如指令碼）中潛在的惡意新增、連線或變更，簡化了第三方指令碼管理。

此功能由我們基於威脅情報和機器學習的偵測提供支援，可在威脅到達您的網站之前立即識別、報告和封鎖。

防範您的終端使用者遭受惡意入侵

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輕鬆滿足合規性要求

避免不合規罰款，並遵循最新 PCI DSS 標準中有關遭入侵第三方指令碼偵測 (6.4.3) 和警示 (11.6.1) 的條款。

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