Seguridad del lado del cliente
Protecciones inteligentes de la cadena de suministro del navegador para proteger a tus usuarios finales
Seguridad del lado del cliente (Page Shield), que se apoya en nuestra inteligencia de amenazas de primera clase y en nuestras capacidades de aprendizaje automático, ayuda a proteger contra los ataques del lado del cliente dirigidos a dependencias vulnerables de JavaScript.
Beneficios de la Seguridad del lado del cliente
Prevención inteligente de ataques
Detecta y mitiga los ataques a la cadena de suministro del navegador con una protección basada en el aprendizaje automático.
Alertas automáticas de amenazas
Recibe notificaciones instantáneas cuando se detecten nuevos scripts, se marquen como maliciosos o se carguen desde dominios desconocidos.
Cumplimiento normativo satisfactorio
Reduce el riesgo de los proveedores externos y cumple los requisitos del cliente, como GDPR, PCI y otros.
CÓMO FUNCIONA
Supervisa y previene continuamente las amenazas del lado cliente
Seguridad del lado del cliente simplifica la gestión de scripts de terceros mediante el seguimiento de los recursos de carga (como los scripts) en busca de adiciones, conexiones o cambios potencialmente maliciosos.
Gracias a nuestra información sobre amenazas y a la detección basada en el aprendizaje automático, identifica, informa y bloquea las amenazas al instante, antes de que lleguen a tu sitio web.
Principales CASOS DE USO de la Seguridad del lado del cliente
Evitar el robo financiero y de identidad
Bloquea los ataques basados en el navegador dirigidos a la información personal y financiera de tus usuarios.
Trascender las políticas de seguridad de contenidos (CSP)
Supervisa las dependencias de JavaScript y bloquea las amenazas con información sobre amenazas y aprendizaje automático que trascienden las CSP.
Cumplir con los requisitos normativos
Evita sanciones por incumplimiento y adhiérete a las últimas normas PCI DSS para la detección de scripts de terceros en riesgo (sección 6.4.3) y alertas (11.6.1).
Recursos
Resumen de producto
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