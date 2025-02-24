Me interesa

Seguridad del lado del cliente

Protecciones inteligentes de la cadena de suministro del navegador para proteger a tus usuarios finales

Seguridad del lado del cliente (Page Shield), que se apoya en nuestra inteligencia de amenazas de primera clase y en nuestras capacidades de aprendizaje automático, ayuda a proteger contra los ataques del lado del cliente dirigidos a dependencias vulnerables de JavaScript.

Habla con un experto
Selecciona tu categoría laboral... *
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otro
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
Desarrollo y Operaciones
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Adquisiciones
Infraestructura
Ingeniería
Otro
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil
Costa Rica
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estado Plurinacional de Bolivia
Estados Unidos
Estonia
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Isla Bouvet
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla Norfolk
Islandia
Islas Åland
Islas Caimán
Islas Cocos (Islas Keeling)
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y Mcdonald
Islas Malvinas (Falkland)
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia, Anterior República de Yugoslavia
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Bolivariana de Venezuela
República Centroafricana
República Checa
República de Moldavia
República Democrática del Congo
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín (Francia)
San Martín (Países Bajos)
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede (Ciudad del Vaticano)
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorios Australes Franceses
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue

 
Al enviar este formulario, aceptas recibir información de Cloudflare relacionada con nuestros productos, eventos y ofertas especiales. Puedes cancelar la suscripción a estos mensajes en cualquier momento. Nunca venderemos tus datos, y valoramos tus elecciones de privacidad. Consulta nuestra política de privacidad para obtener más información.
Empezar
Page Shield - Imagen principal

Beneficios de la Seguridad del lado del cliente

Explorador del tráfico de ataques - Ficha
Prevención inteligente de ataques

Detecta y mitiga los ataques a la cadena de suministro del navegador con una protección basada en el aprendizaje automático.

Cloudflare Radar - Ficha
Alertas automáticas de amenazas

Recibe notificaciones instantáneas cuando se detecten nuevos scripts, se marquen como maliciosos o se carguen desde dominios desconocidos.

Pagos con tarjeta de crédito - Ficha
Cumplimiento normativo satisfactorio

Reduce el riesgo de los proveedores externos y cumple los requisitos del cliente, como GDPR, PCI y otros.

Page shield - Imagen HIW

CÓMO FUNCIONA

Supervisa y previene continuamente las amenazas del lado cliente

Seguridad del lado del cliente simplifica la gestión de scripts de terceros mediante el seguimiento de los recursos de carga (como los scripts) en busca de adiciones, conexiones o cambios potencialmente maliciosos.

Gracias a nuestra información sobre amenazas y a la detección basada en el aprendizaje automático, identifica, informa y bloquea las amenazas al instante, antes de que lleguen a tu sitio web.

Proteja a sus usuarios finales contra compromisos maliciosos.

Más información

Principales CASOS DE USO de la Seguridad del lado del cliente

Explorador del tráfico de ataques - Ficha
Evitar el robo financiero y de identidad

Bloquea los ataques basados en el navegador dirigidos a la información personal y financiera de tus usuarios.

Código - Ficha
Trascender las políticas de seguridad de contenidos (CSP)

Supervisa las dependencias de JavaScript y bloquea las amenazas con información sobre amenazas y aprendizaje automático que trascienden las CSP.

Sí, marca de verificación - Ficha de ícono
Cumplir con los requisitos normativos

Evita sanciones por incumplimiento y adhiérete a las últimas normas PCI DSS para la detección de scripts de terceros en riesgo (sección 6.4.3) y alertas (11.6.1).

Casos de uso

Protege a tus usuarios finales de los riesgos maliciosos

Recorrido autoguiado

Recursos

Miniatura de Insight - rocket

Resumen de producto

Resumen del producto de Seguridad del lado del cliente
Descargar resumen de producto  
Miniatura de recurso del blog

Blog

Supervisa todas las cookies de origen de tus sitios web
Leer blog  
Miniatura - Informe - Bombilla de plantilla 1

Artículo

Guía de la seguridad del sitio web: una lista de verificación de 10 pasos
Más información  
Miniatura - Informe - Gráficos de plantilla 5

Explorar

Encuentra el plan de Cloudflare ideal para tu pequeña empresa
Conoce más  
Miniatura de Insight - rocket

Explorar

Obtén protección y aceleración gratis para tu sitio web personal
Conoce más  

Preguntas frecuentes sobre seguridad del lado del cliente

Icono del escudo de seguridad de protección

Benefíciate de Cloudflare Client-Side Security para tu empresa

Habla con un experto
Selecciona tu categoría laboral... *
Colaborador individual
Directivo de alto nivel
Director
Estudiante
Gerente
Otro
Vicepresidente
Selecciona tu función laboral... *
Desarrollo y Operaciones
Ejecutivo
Estudiante
Finanzas/Adquisiciones
Infraestructura
Ingeniería
Otro
Prensa/Medios
Producto
Red
Seguridad
TI
Ventas/Marketing
Selecciona tu país...
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antártida
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladés
Barbados
Baréin
Bélgica
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa de Marfil