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クライアントサイドセキュリティ

インテリジェントなブラウザサプライチェーン保護でエンドユーザーの安全を維持

当社の世界第一級の脅威インテリジェンスと機械学習能力に支えられたクライアントサイドセキュリティ（Page Shield）は、脆弱なJavaScript依存関係を狙ったクライアントサイド攻撃に対する防御に役立ちます。

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利用開始
Page Shield - ヒーロー画像

クライアントサイドセキュリティの利点

トラフィック攻撃ブラウザ - タイル
インテリジェントに攻撃を防止

機械学習に基づく保護対策で、ブラウザサプライチェーン攻撃を検出して軽減します。

Cloudflare Radar - タイル
脅威アラートを自動送信

新たなスクリプトが検出され、それが悪性と判定された時や未知のドメインから読み込まれた時は、瞬時に通知されます。

支払いクレジットカード - タイル
コンプライアンス要件を充足

サードパーティベンダーのリスクを軽減し、GDPR、PCIなどのクライアントサイドの要件を満たします。

Page shield - HIW 画像

仕組み

クライアントサイドの脅威を継続的に監視して防止

クライアントサイドセキュリティは、リソース（スクリプトなど）の読み込みを追跡して、潜在的に悪性の追加、結合、変更がないか監視することによって、サードパーティスクリプトの管理を簡素化します。

当社の脅威インテリジェンスと機械学習に基づく検出により、脅威がWebサイトに達する前に瞬時に識別し、報告し、ブロックします。

エンドユーザーを悪意のある侵害から保護

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クライアントサイドセキュリティのトップ導入事例

トラフィック攻撃ブラウザ - タイル
金融情報や個人情報の窃取を阻止

お客様のユーザーの個人情報や財務情報を狙ったブラウザベースの攻撃をブロックします。

コード・タイル
コンテンツセキュリティポリシーを超える保護

JavaScript依存関係を監視し、コンテンツセキュリティポリシー（CSP）を超える脅威インテリジェンスと機械学習で脅威をブロック。

Yes check - アイコンタイル
コンプライアンス要件を容易に充足

コンプライアンス違反の罰金を回避し、侵害されたサードパーティスクリプトの検出（条項6.4.3）と警告（11.6.1）に関する最新のPCI DSS基準に従いましょう。

導入事例を詳しく見る

エンドユーザーを悪意のある侵害から保護

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クライアントサイドセキュリティに関するよくある質問

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