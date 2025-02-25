클라이언트 측 보안
최종 사용자를 안전하게 보호하는 지능형 브라우저 공급망 보호
세계적 수준의 위협 인텔리전스와 머신 러닝 역량을 기반으로 하는 클라이언트 측 보안(Page Shield)은 취약한 JavaScript 종속성을 노리는 클라이언트 측 공격 방어를 지원합니다.
클라이언트 측 보안의 이점
지능적인 공격 방지
머신 러닝 기반 보호 기능을 통한 브라우저 공급망 공격을 감지하고 완화합니다.
자동 위협 알림
새로운 스크립트가 감지되거나, 악의적인 것으로 표시되거나, 알 수 없는 도메인에서 로드될 때 즉시 알림을 받습니다.
규제 준수 요건 충족
타사 벤더 위험을 줄이고 GDPR, PCI 등 클라이언트 측 요건을 충족합니다.
작동 방식
클라이언트 측 위협을 지속해서 모니터링 및 방지
클라이언트 측 보안은 잠재적으로 악의적인 추가, 연결, 변경 사항에 대한 로딩 리소스(스크립트 등)를 추적하여 타사 스크립트 관리를 간소화합니다.
Cloudflare의 위협 인텔리전스 및 머신 러닝 기반 감지로 구동되어 위협이 웹 사이트에 도달하기 전에 즉시 식별, 보고, 차단합니다.
주요 클라이언트 측 보안 사용 사례
금융 및 신원 도용 방지
사용자의 개인 및 금융 정보를 노리는 브라우저 기반 공격을 차단합니다.
콘텐츠 보안 정책(CSP) 뛰어넘기
CSP를 뛰어넘는 위협 인텔리전스와 머신 러닝으로 JavaScript 종속성을 모니터링하고 위협을 차단합니다.
규제 준수 요건을 손쉽게 충족
규제 미준수 벌금을 피하고 손상된 타사 스크립트 감지(섹션 6.4.3) 및 알림(11.6.1)에 대한 최신 PCI DSS 표준을 준수합니다.