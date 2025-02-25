클라이언트 측 보안은 잠재적으로 악의적인 추가, 연결, 변경 사항에 대한 로딩 리소스(스크립트 등)를 추적하여 타사 스크립트 관리를 간소화합니다.

Cloudflare의 위협 인텔리전스 및 머신 러닝 기반 감지로 구동되어 위협이 웹 사이트에 도달하기 전에 즉시 식별, 보고, 차단합니다.