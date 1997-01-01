Seguridad del lado del cliente
Protecciones inteligentes para la cadena de suministro del navegador que garantizan la seguridad de tus usuarios finales
Gracias a nuestra información sobre amenazas de primer nivel y a nuestras capacidades de aprendizaje automático, Client-Side Security (Page Shield) ayuda a protegerte contra los ataques dirigidos al lado del cliente que se centran en dependencias de JavaScript vulnerables.
Ventajas de Client-Side Security
Prevención inteligente de ataques
Detecta y mitiga los ataques a la cadena de suministro del navegador gracias a una protección basada en el aprendizaje automático.
Alertas automáticas de amenazas
Recibe notificaciones al instante cuando se detecten nuevos scripts, se marquen como maliciosos o se carguen desde dominios desconocidos.
Cumple los requisitos de conformidad
Reduce el riesgo relacionado con los proveedores externos y responde a los requisitos del lado cliente, como el RGPD, la PCI y otros.
CÓMO FUNCIONA
Supervisa y bloquea continuamente las amenazas del lado cliente
Client-Side Security simplifica la gestión de scripts de terceros al supervisar la carga de recursos (como scripts) para detectar posibles adiciones, conexiones o cambios maliciosos.
Gracias a nuestra información sobre amenazas y a nuestra detección basada en el aprendizaje automático, la solución identifica, notifica y bloquea las amenazas al instante, antes de que lleguen a tu sitio web.
Principales casos de uso de seguridad del lado del cliente
Evita el robo de la identidad y de datos financieros
Bloquea los ataques basados en el navegador dirigidos a la información personal y financiera de tus usuarios.
Ve más allá de las políticas de seguridad de contenidos (CSP)
Supervisa las dependencias JavaScript y bloquea las amenazas gracias a nuestra información sobre amenazas y nuestro aprendizaje automático que va mucho más allá de las políticas de seguridad de contenidos (las CSP).
Cumple fácilmente los requisitos de conformidad
Evita las sanciones por incumplimiento y adhiérete a las últimas normas PCI DSS para la detección de scripts de terceros en riesgo (sección 6.4.3) y alertas (11.6.1).
Recursos
Resumen del producto
Informe del producto: Client-Side Security
Blog
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Artículo
Guía de la seguridad del sitio web: lista de comprobación de 10 pasos
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