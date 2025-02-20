Segurança no lado do cliente
Proteções inteligentes da cadeia de suprimentos do navegador para manter seus usuários finais seguros
Apoiado por nossos recursos de inteligência contra ameaças e aprendizado de máquina de excelência, o Client-Side Security (Page Shield) ajuda a defender contra ataques do lado do cliente que visam dependências vulneráveis de JavaScript.
Benefícios do Client-Side Security
Prevenção inteligente contra ataques
Detecte e mitigue ataques à cadeia de suprimentos de navegadores com proteção baseada em aprendizado de máquina.
Alertas automáticos de ameaças
Receba notificações instantâneas quando novos scripts forem detectados, marcados como maliciosos ou carregados de domínios desconhecidos.
Atenda aos requisitos de conformidade
Reduza o risco de fornecedores terceirizados e atenda aos requisitos do cliente, como RGPD, PCI e outros.
COMO FUNCIONA
Monitore e evite continuamente as ameaças do lado do cliente
O Client-Side Security simplifica o gerenciamento de scripts de terceiros rastreando recursos de carregamento (como scripts) para adições, conexões ou alterações possivelmente maliciosas.
Alimentado por nossa inteligência contra ameaças e detecção baseada em aprendizado de máquina, ele identifica, relata e bloqueia ameaças instantaneamente, antes que elas cheguem ao seu site.
Principais casos de uso do Client-Side Security
Evite roubo financeiro e de identidade
Bloqueie ataques baseados em navegador direcionados às informações pessoais e financeiras de seus usuários.
Ir além das políticas de segurança de conteúdo (CSP)
Monitore dependências de JavaScript e bloqueie ameaças com inteligência contra ameaças e aprendizado de máquina que vai além das CSPs.
Atenda facilmente aos requisitos de conformidade
Evite multas por não conformidade e siga os padrões mais recentes do PCI DSS para detecção de scripts de terceiros comprometidos (seção 6.4.3) e alertas (11.6.1).
Recursos
Resumo do produto
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