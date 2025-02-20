O Client-Side Security da Cloudflare é uma solução de segurança do lado do cliente que ajuda a proteger os dados pessoais e financeiros dos usuários. Protege sites contra ataques que exploram dependências vulneráveis de JavaScript, desde ataques no estilo Magecart, que exfiltram dados de usuários, até ataques de cryptojacking. O Page Shield ajuda aplicativos web a manter a conformidade com estruturas como PCI DSS e o RGPD.