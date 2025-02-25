Zabezpieczenia po stronie klienta
Inteligentne zabezpieczenia łańcucha dostaw przeglądarki zapewniające bezpieczeństwo użytkowników końcowych
Rozwiązanie Client-Side Security (Page Shield), wspierane przez naszą światowej klasy analizę zagrożeń oraz możliwości z zakresu uczenia maszynowego, pomaga zapewnić ochronę przed atakami po stronie klienta, które obierają za cel narażone na ryzyko zależności JavaScript.
Korzyści z rozwiązania Client-Side Security
Inteligentne zapobieganie atakom
Wykrywaj i ograniczaj ataki w łańcuchu dostaw w przeglądarce dzięki zabezpieczeniom opartym na uczeniu maszynowym.
Automatyczne alerty dotyczące zagrożeń
Dostawaj natychmiastowe powiadomienia, gdy nowe skrypty zostaną wykryte, oznaczone jako złośliwe lub załadowane z nieznanych domen.
Spełniaj wymogi dotyczące zgodności z przepisami
Ogranicz ryzyko związane z dostawcami zewnętrznymi i spełniaj wymagania obowiązujące po stronie klienta, takie jak RODO, PCI i nie tylko.
JAK TO DZIAŁA
Nieustannie monitoruj zagrożenia po stronie klienta i zapobiegaj im
Client-Side Security upraszcza zarządzanie skryptami podmiotów zewnętrznych, śledząc ładowane zasoby (takie jak skrypty) pod kątem potencjalnie złośliwych dodatków, połączeń czy zmian.
Korzystając z naszej analizy zagrożeń i wykrywania opartego na uczeniu maszynowym, natychmiast identyfikuje, raportuje i blokuje zagrożenia — zanim jeszcze dotrą do Twojej witryny.
Client-Side Security — główne przypadki użycia
Zapobieganie kradzieży finansowej i kradzieży tożsamości
Blokuj ataki oparte na przeglądarce wymierzone w dane osobowe i finansowe Twoich użytkowników.
Wyjście poza zasady zabezpieczeń treści (CSP)
Monitoruj zależności JavaScript i blokuj zagrożenia dzięki analizie zagrożeń i uczeniu maszynowemu, które wykracza poza CSP.
Łatwe spełnianie wymogów dotyczących zgodności z przepisami
Unikaj opłat za brak zgodności i stosuj się do najnowszych norm PCI DSS w przypadku wykrywania naruszonych skryptów stron trzecich (sekcja 6.4.3) i alertów (11.6.1).
Ochrona użytkowników końcowych przed złośliwymi naruszeniami bezpieczeństwa
Zasoby
Krótki opis produktu
Client-Side Security — krótki opis produktu
Blog
Monitorowanie wszystkich własnych plików cookie w swoich witrynach
Artykuł
Przewodnik po zabezpieczeniach witryn: 10‑punktowa lista kontrolna
Poznaj
Znajdź odpowiedni plan Cloudflare dla swojej małej firmy
Poznaj