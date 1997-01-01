Sécurité côté client
Préservez la sécurité de vos utilisateurs finaux grâce à des mesures intelligentes de protection de la chaîne d'approvisionnement des navigateurs
Soutenue par notre ensemble d'informations sur les menaces de renommée mondiale et nos fonctionnalités d'apprentissage automatique (ML, Machine Learning), le service Client-Side Security (Page Shield) vous aide à vous défendre contre les attaques côté client qui visent les dépendances JavaScript vulnérables.
Avantages du service Cloudflare Client-Side Security
Prévention intelligente des attaques
Détectez et atténuez les attaques sur la chaîne d'approvisionnement du navigateur grâce à une protection basée sur l'apprentissage automatique.
Alertes automatiques en cas de menace
Recevez des notifications instantanées lorsque de nouveaux scripts sont détectés, identifiés comme malveillants ou importés depuis des domaines inconnus.
Respect des exigences de conformité
Réduisez les risques liés aux fournisseurs tiers et répondez aux exigences côté client, comme le RGPD, la PCI et d'autres normes.
FONCTIONNEMENT
Surveillez les menaces côté client en permanence et prévenez leurs effets
Le service Client-Side Security simplifie la gestion des scripts tiers en surveillant le chargement des ressources (comme les scripts) à la recherche de modification, de connexions ou d'ajouts potentiellement malveillants.
Soutenue par nos informations sur les menaces et notre système de détection basé sur l'apprentissage automatique (Machine Learning), la solution identifie, signale et bloque instantanément les menaces avant qu'elles n'atteignent votre site web.
PRINCIPAUX SCÉNARIOS D'UTILISATION DU SERVICE Cloudflare Client-Side Security
Empêchez le vol d'identité et de données financières
Bloquez les attaques basées sur le navigateur à l'encontre des informations personnelles et financières de vos utilisateurs.
Aller au-delà des politiques de sécurité du contenu (CSP)
Surveillez les dépendances JavaScript et bloquez les attaques grâce à des informations sur les menaces et à des capacités d'apprentissage automatique qui vont bien au-delà des CSP (Content Security Policies, politiques de sécurité du contenu).
Réponse facilitée aux exigences de conformité
Évitez les amendes pour non-conformité et adhérez aux dernières normes PCI DSS concernant la détection des scripts tiers compromis (section 6.4.3) et les alertes (11.6.1).
Ressources
Présentation produit
Présentation du produit Client-Side Security
Blog
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Article
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