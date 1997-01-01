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Sécurité côté client

Préservez la sécurité de vos utilisateurs finaux grâce à des mesures intelligentes de protection de la chaîne d'approvisionnement des navigateurs

Soutenue par notre ensemble d'informations sur les menaces de renommée mondiale et nos fonctionnalités d'apprentissage automatique (ML, Machine Learning), le service Client-Side Security (Page Shield) vous aide à vous défendre contre les attaques côté client qui visent les dépendances JavaScript vulnérables.

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Page Shield — Image principale

Avantages du service Cloudflare Client-Side Security

Navigateur prenant en compte le trafic hostile — Miniature
Prévention intelligente des attaques

Détectez et atténuez les attaques sur la chaîne d'approvisionnement du navigateur grâce à une protection basée sur l'apprentissage automatique.

Radar Cloudflare - Tuile
Alertes automatiques en cas de menace

Recevez des notifications instantanées lorsque de nouveaux scripts sont détectés, identifiés comme malveillants ou importés depuis des domaines inconnus.

Paiements par carte - Tuile
Respect des exigences de conformité

Réduisez les risques liés aux fournisseurs tiers et répondez aux exigences côté client, comme le RGPD, la PCI et d'autres normes.

Page Shield - Image HIW

FONCTIONNEMENT

Surveillez les menaces côté client en permanence et prévenez leurs effets

Le service Client-Side Security simplifie la gestion des scripts tiers en surveillant le chargement des ressources (comme les scripts) à la recherche de modification, de connexions ou d'ajouts potentiellement malveillants.

Soutenue par nos informations sur les menaces et notre système de détection basé sur l'apprentissage automatique (Machine Learning), la solution identifie, signale et bloque instantanément les menaces avant qu'elles n'atteignent votre site web.

Protégez vos utilisateurs finaux contre les compromissions

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PRINCIPAUX SCÉNARIOS D'UTILISATION DU SERVICE Cloudflare Client-Side Security

Navigateur prenant en compte le trafic hostile — Miniature
Empêchez le vol d'identité et de données financières

Bloquez les attaques basées sur le navigateur à l'encontre des informations personnelles et financières de vos utilisateurs.

Code - Tuile
Aller au-delà des politiques de sécurité du contenu (CSP)

Surveillez les dépendances JavaScript et bloquez les attaques grâce à des informations sur les menaces et à des capacités d'apprentissage automatique qui vont bien au-delà des CSP (Content Security Policies, politiques de sécurité du contenu).

Oui, cocher - Tuile d’icônes
Réponse facilitée aux exigences de conformité

Évitez les amendes pour non-conformité et adhérez aux dernières normes PCI DSS concernant la détection des scripts tiers compromis (section 6.4.3) et les alertes (11.6.1).

Explorez les scénarios d'utilisation

Protégez vos utilisateurs finaux contre les compromissions

Tour d'horizon autonome

Ressources

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Présentation produit

Présentation du produit Client-Side Security
Télécharger la présentation  
Ressources, blog, miniature

Blog

Surveillez l'ensemble des cookies propriétaires sur vos sites web
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Miniature — Idée — Modèle 1, ampoule

Article

Guide de la sécurité des sites web : liste de contrôle en dix points
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Miniature — Idée — Modèle 5, graphiques

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FAQ concernant le service Client-Side Security

Bouclier de sécurité, protection, icône

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