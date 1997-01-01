Sicurezza lato client
Protezioni intelligenti della supply chain del browser per garantire la sicurezza degli utenti finali
Supportato dalle nostre funzionalità di intelligence delle minacce e di machine learning di altissimo livello, Client-Side Security (Page Shield) aiuta a difendersi dagli attacchi lato client che prendono di mira le dipendenze JavaScript vulnerabili.
Vantaggi di Client-Side Security
Prevenzione intelligente degli attacchi
Rileva e mitiga gli attacchi alla supply chain del browser con una protezione basata sul machine learning.
Avvisi automatici sulle minacce
Ricevi notifiche istantanee quando vengono rilevati nuovi script, contrassegnati come dannosi o caricati da domini sconosciuti.
Soddisfa i requisiti di conformità
Riduci il rischio dei fornitori di terze parti e soddisfa i requisiti lato client come GDPR, PCI e altro ancora.
COME FUNZIONA
Monitora e previeni continuamente le minacce lato client
Client-Side Security semplifica la gestione degli script di terzi monitorando le risorse di caricamento (come gli script) per aggiunte, connessioni o modifiche potenzialmente dannose.
Basato sulla nostra intelligence delle minacce e sul rilevamento basato sul machine learning, identifica, segnala e blocca istantaneamente le minacce, prima che raggiungano il tuo sito Web.
Principali casi d'uso di Client-Side Security
Prevenire il furto finanziario e di identità
Blocca gli attacchi basati su browser mirati alle informazioni personali e finanziarie dei tuoi utenti.
Vai oltre le politiche di sicurezza dei contenuti (CSP)
Monitora le dipendenze JavaScript e blocca le minacce con l'intelligence delle minacce e il machine learning che va ben oltre le CSP.
Soddisfa facilmente i requisiti di conformità
Evita sanzioni per la mancata conformità e rispetta i più recenti standard PCI DSS per il rilevamento di script di terze parti compromessi (sezione 6.4.3) e avvisi (11.6.1).
Risorse
Sintesi del prodotto
Scheda del prodotto Client-Side Security
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