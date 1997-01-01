Client-Side Security monitora continuamente gli script di terzi di un sito web e altre dipendenze caricate per rilevare eventuali segni di attività dannose o compromissione, come aggiunte, connessioni o modifiche non autorizzate. Utilizzando il machine learning e l'intelligence delle minacce leader del settore di Cloudflare, è in grado di identificare, segnalare e bloccare istantaneamente le minacce prima che possano influenzare il sito web o i suoi visitatori.