Client-Side Security 持续监视网站的第三方脚本和其他加载的依赖项，以查找任何恶意活动或破坏的迹象，例如未经授权的添加、连接或更改。通过使用机器学习和 Cloudflare 行业领先的威胁情报，它可以即刻识别、报告和阻止威胁，防止其影响网站或访问者。