客户端安全
智能浏览器供应链防护，保障您的终端用户安全
依托我们世界级的威胁情报与机器学习能力，客户端安全（Page Shield） 助力防御针对存在漏洞的 JavaScript 依赖项的客户端攻击。
Client-Side Security 的优势
智能攻击预防
使用基于机器学习的保护措施，检测并减轻浏览器供应链攻击。
自动威胁警报
在检测到新脚本、标记为恶意或从未知域加载时，立即收到通知。
满足合规要求
减少第三方供应商风险，并满足客户端需求，如 GDPR、PCI 等。
工作原理
持续监控并防止客户端威胁
Client-Side Security 通过跟踪加载资源（如脚本）以检测潜在的恶意添加、连接或更改，从而简化第三方脚本管理。
由我们的威胁情报和基于机器学习的检测支持，Page Shield 立即识别、报告和阻止威胁，防止其到达您的网站。
Client-Side Security 的主要使用场景
预防金融和身份盗窃
阻止基于浏览器、针对用户个人和财务信息的攻击。
超越内容安全策略(CSP)
通过威胁情报和超越 CSP 的机器学习监控 JavaScript 依赖并阻止威胁。
轻松满足合规要求
避免违规罚款，遵守有关受损第三方脚本检测（6.4.3 节）和警报（11.6.1 节）的最新 PCI DSS 标准。