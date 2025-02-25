Clientseitige Sicherheit
Smarter Browser-Lieferkettenschutz zum Schutz Ihrer Endnutzer.
Unterstützt durch unsere erstklassigen Bedrohungsdaten und Machine Learning-Fähigkeiten, hilft Client-seitige Sicherheit (Page Shield) bei der Abwehr von clientseitigen Angriffen, die auf anfällige JavaScript-Abhängigkeiten abzielen.
Vorteile von Client-seitiger Sicherheit
Smarte Angriffsvorbeugung
Erkennen und neutralisieren Sie Browser-Supply-Chain-Angriffe mit ML-basiertem Schutz.
Automatische Bedrohungswarnungen
Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn neue Skripte erkannt, als bösartig gekennzeichnet oder von unbekannten Domains geladen werden.
Rechtskonformität
Senken Sie das Risiko durch Drittanbieter und erfüllen Sie kundenseitige Anforderungen, zum Beispiel im Hinblick auf die DSGVO oder PCI.
FUNKTIONSWEISE
Clientseitige Bedrohungen: Kontinuierliche Überwachung und Vorbeugung
Client-seitige Sicherheit vereinfacht die Verwaltung von Drittanbieter-Skripten, indem ladende Ressourcen (wie Skripte) auf potenziell bösartige Ergänzungen, Verbindungen oder Änderungen hin überprüft werden.
Dank unserer Bedrohungsanalyse und der auf maschinellem Lernen basierenden Erkennung werden Bedrohungen sofort identifiziert, gemeldet und blockiert – bevor sie Ihre Website erreichen.
WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE Für Client-seitige Sicherheit
Finanz- und Identitätsdiebstahl verhindern
Blockieren Sie browserbasierte Angriffe, die auf die persönlichen und finanziellen Daten Ihrer Nutzer abzielen.
Sicherheit jenseits von Content Security Policy (CSP)
Überwachen Sie mit Bedrohungsdaten und maschinellem Lernen JavaScript-Abhängigkeiten und neutralisieren Sie Gefahren, um die von CSP gebotene Sicherheit weit zu übertreffen.
Leichte Erfüllung von Compliance-Anforderungen
Vermeiden Sie Bußgelder wegen Rechtsverstößen und halten Sie die neuesten PCI DSS-Standards zur Erkennung kompromittierter Skripte von Drittanbietern (Abschnitt 6.4.3) und Warnmeldungen (11.6.1) ein.
Weitere Informationen
Produktübersicht
Produktübersicht: Client-seitige Sicherheit
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