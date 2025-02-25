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Clientseitige Sicherheit

Smarter Browser-Lieferkettenschutz zum Schutz Ihrer Endnutzer.

Unterstützt durch unsere erstklassigen Bedrohungsdaten und Machine Learning-Fähigkeiten, hilft Client-seitige Sicherheit (Page Shield) bei der Abwehr von clientseitigen Angriffen, die auf anfällige JavaScript-Abhängigkeiten abzielen.

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Vorteile von Client-seitiger Sicherheit

Browser für Angriffstraffic – Kachel
Smarte Angriffsvorbeugung

Erkennen und neutralisieren Sie Browser-Supply-Chain-Angriffe mit ML-basiertem Schutz.

Cloudflare Radar – Kachel
Automatische Bedrohungswarnungen

Lassen Sie sich sofort benachrichtigen, wenn neue Skripte erkannt, als bösartig gekennzeichnet oder von unbekannten Domains geladen werden.

Zahlungen Kreditkarte – Kachel
Rechtskonformität

Senken Sie das Risiko durch Drittanbieter und erfüllen Sie kundenseitige Anforderungen, zum Beispiel im Hinblick auf die DSGVO oder PCI.

Page shield – HIW-Bild

FUNKTIONSWEISE

Clientseitige Bedrohungen: Kontinuierliche Überwachung und Vorbeugung

Client-seitige Sicherheit vereinfacht die Verwaltung von Drittanbieter-Skripten, indem ladende Ressourcen (wie Skripte) auf potenziell bösartige Ergänzungen, Verbindungen oder Änderungen hin überprüft werden.

Dank unserer Bedrohungsanalyse und der auf maschinellem Lernen basierenden Erkennung werden Bedrohungen sofort identifiziert, gemeldet und blockiert – bevor sie Ihre Website erreichen.

Schützen Sie Ihre Endbenutzer vor bösartigen Kompromittierungen

Mehr dazu

WICHTIGSTE ANWENDUNGSFÄLLE Für Client-seitige Sicherheit

Browser für Angriffstraffic – Kachel
Finanz- und Identitätsdiebstahl verhindern

Blockieren Sie browserbasierte Angriffe, die auf die persönlichen und finanziellen Daten Ihrer Nutzer abzielen.

Code – Kachel
Sicherheit jenseits von Content Security Policy (CSP)

Überwachen Sie mit Bedrohungsdaten und maschinellem Lernen JavaScript-Abhängigkeiten und neutralisieren Sie Gefahren, um die von CSP gebotene Sicherheit weit zu übertreffen.

Ja, Häkchen – Symbolkachel
Leichte Erfüllung von Compliance-Anforderungen

Vermeiden Sie Bußgelder wegen Rechtsverstößen und halten Sie die neuesten PCI DSS-Standards zur Erkennung kompromittierter Skripte von Drittanbietern (Abschnitt 6.4.3) und Warnmeldungen (11.6.1) ein.

Anwendungsfälle entdecken

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