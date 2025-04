Standardmäßiges IP-basiertes Rate Limiting, das nicht authentifizierte Endpunkte schützt, die Anzahl der Anfragen von bestimmten IP-Adressen begrenzt und Missbrauch durch Wiederholungstäter verhindert

Erweitertes Rate Limiting, das auch APIs vor Missbrauch schützt, bekämpft volumetrische Angriffe durch authentifizierte API-Sitzungen und bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten

Eine umfassende Abwehr von DDoS-Bedrohungen hängt auch von mehreren Methoden ab, die je nach Größe des Unternehmens, der Netzwerkarchitektur und anderen Faktoren variieren können. Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie DDoS Angriffe verhindern können:

8) Verwalten Sie Skripte von Drittanbietern und die Verwendung von Cookies

Empfehlung: Suchen Sie nach Tools, die speziell zur Beseitigung von clientseitigen Risiken beitragen

Bei der Webentwicklung bezieht sich der Begriff „Clientseite“ auf alles in einer Webanwendung, was auf dem Client (Endbenutzergerät) dargestellt wird oder stattfindet. Dazu gehört das, was der Website-Nutzer sieht – Text, Bilder und der Rest der Benutzeroberfläche – sowie alle Aktionen, die eine Anwendung im Browser des Benutzers ausführt.

Die meisten clientseitigen Ereignisse erfordern das Laden von JavaScript-Code und anderem Code von Drittanbietern in den Browser des Webbesuchers. Aber Angreifer versuchen, diese Abhängigkeiten zu kompromittieren (zum Beispiel mit Magecart-Angriffen). Das macht Besucher anfällig für Schadsoftware, Diebstahl von Kreditkartendaten, Krypto-Mining und mehr.

Cookies sind auch mit clientseitigen Risiken verbunden. Angreifer können z. B. Cookies ausnutzen, um Website-Besucher Cookie-Manipulationen auszusetzen, die schließlich zu Kontoübernahme oder Zahlungsbetrug führen können. Website-Administratoren, Entwickler oder Compliance-Mitarbeiter wissen jedoch oft nicht einmal, welche Cookies ihre Website verwendet.

Um das Risiko durch Skripte und Cookies von Drittanbietern zu reduzieren, sollten Sie einen Dienst implementieren, der: