Argo Smart Routing

避開網路壅塞並加速 Web 應用程式

網際網路中的網路壅塞可能會導致載入速度緩慢。Argo Smart Routing 可偵測並繞過即時網路壅塞，將 Web 應用程式效能加快 30%（平均而言）。

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ARGO SMART ROUTING 的優勢
Performance acceleration rocket orange
載入時間更快

透過最快速的網路路徑傳遞 Web 流量，不僅顯著加快了應用程式效能，還提升了使用者體驗。

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可靠性更佳

繞開壅塞並使用最可靠的路徑來增加正常運作時間。

美元
成本更低

將向來源伺服器發出的內容要求降到最少，從而減少延遲、伺服器負載以及頻寬使用量。

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整合安全性

在 Cloudflare 網路中加密端到端流量，保護 Web 流量免受攻擊者入侵。

工作原理

透過智慧、即時路由加快 Web 應用程式

Illustration of a rocket ship

Cloudflare 網路平均每秒路由傳送 6000 萬個 HTTP 要求，為組織提供了一個獨特的視角，來瞭解網際網路上的流量流程。

Argo Smart Routing 使用本資訊可偵測最快的網路路徑，然後在那些路徑上以智慧方式路由傳送客戶 Web 流量。

Illustration of a rocket ship

瞭解 Cloudflare 的全球連通雲如何幫助加速應用程式

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客戶評價

「Discord 一直在尋找改善產品體驗的方法...Argo 讓我們的團隊無需額外進行開發工作，就能平均減少 33 毫秒的載入時間。」

Discord CTO — Stanislav Vishnevskiy

Argo Smart Routing 主要使用案例
Smart routing icon
Argo Smart Routing 主要使用案例

Argo Smart Routing 可幫助您加速 Web 應用程式，最大限度減少所有內容的延遲，並降低快取未命中率

Performance acceleration rocket orange
提升 Web 應用程式效能

根據即時網路狀況做出智慧型路由決策，可確保內容盡快到達使用者處

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減少來源伺服器負載

Argo 提供 Tiered Caching，以便提高快取命中率，降低基礎架構成本

瞭解跨國公司如何使用 Argo 加速應用程式

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