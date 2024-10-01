Cloudflare 網路平均每秒路由傳送 6000 萬個 HTTP 要求，為組織提供了一個獨特的視角，來瞭解網際網路上的流量流程。

Argo Smart Routing 使用本資訊可偵測最快的網路路徑，然後在那些路徑上以智慧方式路由傳送客戶 Web 流量。