透過最快速的網路路徑傳遞 Web 流量，不僅顯著加快了應用程式效能，還提升了使用者體驗。
繞開壅塞並使用最可靠的路��徑來增加正常運作時間。
將向來源伺服器發出的內容要求降到最少，從而減少延遲、伺服器負載以及頻寬使用量。
在 Cloudflare 網路中加密端到端流量，保護 Web 流量免受攻擊者入侵。
Cloudflare 網路平均每秒路由傳送 6000 萬個 HTTP 要求，為組織提供了一個獨特的視角，來瞭解網際網路上的流量流程。
Argo Smart Routing 使用本資訊可偵測最快的網路路徑，然後在那些路徑上以智慧方式路由傳送客戶 Web 流量。
「Discord 一直在尋找改善產品體驗的方法...Argo 讓我們的團隊無需額外進行開發工作，就能平均減少 33 毫秒的載入時間。」
Discord CTO — Stanislav Vishnevskiy
Argo Smart Routing 可幫助您加速 Web 應用程式，最大限度減少所有內容的延遲，並降低快取未命中率
根據即時網路狀況做出智慧型路由決策，可確保內容盡快到達使用者處
Argo 提供 Tiered Caching，以便提高快取命中率，降低基礎架構成本