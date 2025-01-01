註冊

Cloudforce One

來自 Cloudflare 全球網路的無與倫比的威脅情報

Cloudforce One 將我們對即時攻擊流量的可見度與世界級的威脅研究團隊結合起來，提供無與倫比的作業威脅情報。

我們平均每秒處理 7800 萬個 HTTP 要求以及 4900 萬次 DNS 查詢，讓您能夠全面檢視目前的威脅。

CLOUDFORCE ONE 的優勢
關於威脅的深入解析

基於來自 Cloudflare 全球網路（該網路充當將近 20% 的網站的反向代理）的產業特定的攻擊資料，做出更快速、更明智的決策。*

可採取動作的威脅情報

將差異化、最終的威脅情報（STIX/TAXII 來源）整合至您的安全工具。

更快速、更深入的調查

透過對 IP、網域、ASN、URL 等背景資訊的即時威脅查詢，加速威脅調查。或直接聯絡我們的專家：RFI 可用於客製威脅情報報告。

破壞攻擊

隨需陷坑可防止連線至命令與控制伺服器。品牌和網路釣魚防護可識別專為針對您的品牌進行網路釣魚而建立的網域。

運作方式

獨一無二的威脅情報

透過來自 Cloudflare 超過 250 萬位客戶的情報以及在遍及世界各地超過 200 座城市的服務，對威脅進行搜捕。

我們會透過層層分析和威脅模型執行大量威脅資料（從我們跨越 330 座城市的龐大全球網路中收集），以便將其調整為可採取動作的威脅情報，且可供擷取至安全工具。

Cloudforce One 也會召集世界級研究人員團隊，其成員可憑藉專業知識來分析並阻擋國家級和商業級網路惡意行為者。

瞭解 Cloudforce One 如何提升組織的安全性和意識

取得資料表

客戶評價

「藉助 Cloudflare，我的團隊不必切換工具，即可獲取資料和真相。我們運用 Cloudflare 強化網路安全，讓流程得以自動化，並比潛在攻擊者更快速地行動。」

——Werner Enterprises 網路安全總監

Cloudforce One 主要使用案例

Cloudforce One 整合了現代威脅情報和營運的重要方面，讓組織變得更加智慧、回應更快且更加安全

威脅簡報

直接與專家互動，深入瞭解您的企業所面臨的威脅，包括對國家級和商業級對手的研究。

品牌和網路釣魚保護

透過識別「易混淆」網域來保護品牌信任，這些網域設計用於在網路釣魚攻擊中模仿您的品牌。

產業特定的安全深入解析

瞭解針對您所屬產業的攻擊者以及策略、技術和程序 (TTP) 的最新資訊。

幫助世界各地的組織保護自己免遭攻擊

查看案例研究

為您的企業取得 Cloudforce One

與專家討論

