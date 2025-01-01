Cloudforce One сочетает в себе наши возможности мониторинга вредоносного трафика в реальном времени с командой исследования угроз мирового класса, что обеспечивает непревзойденный оперативный сбор и анализ информации об угрозах.
Мы обрабатываем в среднем 78 млн HTTP-запросов в секунду и 49 млн DNS-запросов в секунду, что дает вам полное представление о текущих угрозах.
Принимайте более быстрые и взвешенные решения на основе отраслевых данных об атаках из глобальной сети Cloudflare, которая используется в качестве обратного прокси-сервера на почти 20 % всех веб-сайтов.*
Передавайте дифференцированные, комплексные данные на основе сбора и анализа информации об угрозах (каналы STIX/TAXII ) в ваши инструменты безопасности.
Ускорьте расследования угроз с помощью мгновенных запросов об угрозах для получения контекста по IP-адресам, доменам, ASN, URL-адресам и т. д. Или обратитесь напрямую к нашим экспертам: доступны запросы на информацию (RFI) для составления индивидуальных отчетов по сбору и анализу информации об угрозах.
Воронки по запросу предотвращают подключение к серверам управления и контроля. Средства защиты бренда и противодействия фишингу идентифицируют домены, созданные для фишинга с вашим брендом.
Мы пропускаем наши данные об угрозах, собранные из нашей обширной глобальной сети на базе 330 городов, через уровни аналитики и модели угроз, чтобы преобразовать в практические данные на основе сбора и анализа информации об угрозах, которые можно использовать в средствах безопасности.
Команда Cloudforce One работает с высококлассными исследователями, имеющими большой опыт анализа и предотвращения кибератак на государственном и корпоративном уровне.
«Cloudflare помогает моим командам получать данные и достоверную информацию без необходимости переключаться между инструментами. Консолидировав средства безопасности на базе решений Cloudflare, мы можем автоматизировать защиту и двигаться гораздо быстрее потенциальных злоумышленников».
Директор по кибербезопасности, Werner Enterprises
Взаимодействуйте непосредственно с нашими экспертами, чтобы получить аналитические сведения по угрозам для вашего бизнеса, включая исследования по злоумышленникам на государственном и коммерческом уровнях.
Сохраняйте доверие к бренду, выявляя «сбивающие с толку» домены, предназначенные для имитации вашего бренда при фишинговых атаках.
Получайте самую свежую информацию о злоумышленниках, а также тактиках, методах и процедурах (TTP), нацеленных на вашу отрасль.