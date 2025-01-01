전체 웹 사이트의 약 20%를 리버스 프록시로 사용하는 Cloudflare 전역 네트워크의 산업별 공격 데이터를 바탕으로 보다 빠르고 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.*
차별화되고 완성된 위협 인텔리전스(STIX/TAXII 피드)를 보안 도구에 통합하세요.
IP, 도메인, ASN, URL 등에 대한 컨텍스트를 대상으로 즉각적인 위협 쿼리를 사용하여 위협 조사 속도를 높이세요. 대안으로 Cloudflare의 전문가에게 직접 액세스: 맞춤형 위협 인텔리전스 보고서를 위한 RFI를 �이용할 수 있습니다.
온디맨드 싱크홀은 명령 및 제어 서버로의 연결을 방지합니다. 브랜드 및 피싱 보호는 브랜드 피싱용으로 생성된 도메인을 식별합니다.
330개 도시에 걸쳐 있는 방대한 전역 네트워크에서 수집한 위협 데이터를 여러 계층의 분석 및 위협 모델을 통해 실행 가능한 위협 인텔리전스로 데이터를 개선하고 보안 도구에서 수집할 수 있도록 합니다.
또한, 국가 및 상업적 사이버 행위자를 분석하��고 차단하는 전문성을 갖춘 세계적인 수준의 연구팀에서 Cloudforce One을 지원합니다.
"Cloudflare에서는 우리 팀이 여러 도구를 전환하지 않고도 데이터와 실상을 파악할 수 있도록 지원해 줍니다. Cloudflare의 지원에 따라 보안을 통합하면, 자동화를 통해 잠재적 공격자보다 훨씬 더 빠르게 움직일 수 있습니다."
사이버 보안 담당 이사 — Werner Enterprises
Cloudflare의 전문가와 직접 소통하여 국가 및 상업적 공격자에 대한 연구 등 비즈니스 위협에 대한 인사이트를 확보하세요.
피싱 공격에서 브랜드를 모방하여 설계된 "혼란스럽게 만드는" 도메인을 식별하여 브랜드 신뢰를 유지합니다.
동종 업계를 노리는 공격자와 전략, 기법, 절차(TTP)에 대한 최신 정보를 확보하세요.