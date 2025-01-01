가입

Cloudforce One

Cloudflare 전역 네트워크의 탁월한 위협 인텔리전스

Cloudforce One은 실시간 공격 트래픽에 대한 가시성과 세계적 수준의 위협 연구팀을 결합하여 독보적인 운영 위협 인텔리전스를 제공합니다.

평균적으로 초당 78백만 건의 HTTP 요청 및 초당 49백만 건의 DNS 쿼리를 처리하여 최신 위협에 대한 포괄적인 관점을 제공합니다.

CLOUDFORCE ONE의 이점
위협에 대한 인사이트

전체 웹 사이트의 약 20%를 리버스 프록시로 사용하는 Cloudflare 전역 네트워크의 산업별 공격 데이터를 바탕으로 보다 빠르고 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.*

실행 가능한 위협 인텔리전스

차별화되고 완성된 위협 인텔리전스(STIX/TAXII 피드)를 보안 도구에 통합하세요.

더 빠르고 심층적인 조사

IP, 도메인, ASN, URL 등에 대한 컨텍스트를 대상으로 즉각적인 위협 쿼리를 사용하여 위협 조사 속도를 높이세요. 대안으로 Cloudflare의 전문가에게 직접 액세스: 맞춤형 위협 인텔리전스 보고서를 위한 RFI를 이용할 수 있습니다.

공격 방해

온디맨드 싱크홀은 명령 및 제어 서버로의 연결을 방지합니다. 브랜드 및 피싱 보호는 브랜드 피싱용으로 생성된 도메인을 식별합니다.

작동 방식

누구도 갖추지 못한 위협 인텔리전스

Cloudflare의 전 세계 250만여 명의 고객과 200여 곳의 도시에서 얻은 인사이트를 통한 위협 사냥.

330개 도시에 걸쳐 있는 방대한 전역 네트워크에서 수집한 위협 데이터를 여러 계층의 분석 및 위협 모델을 통해 실행 가능한 위협 인텔리전스로 데이터를 개선하고 보안 도구에서 수집할 수 있도록 합니다.

또한, 국가 및 상업적 사이버 행위자를 분석하고 차단하는 전문성을 갖춘 세계적인 수준의 연구팀에서 Cloudforce One을 지원합니다.

Cloudforce One을 사용하여 조직에 더 강력한 보안 및 더 나은 인식을 제공하는 방법을 알아보세요

데이터시트 받기

고객 후기

"Cloudflare에서는 우리 팀이 여러 도구를 전환하지 않고도 데이터와 실상을 파악할 수 있도록 지원해 줍니다. Cloudflare의 지원에 따라 보안을 통합하면, 자동화를 통해 잠재적 공격자보다 훨씬 더 빠르게 움직일 수 있습니다."

사이버 보안 담당 이사 — Werner Enterprises

Cloudforce One 상위 사용 사례

Cloudforce One은 최신 위협 인텔리전스와 운영의 중요한 측면을 패키징하여 조직에서 더 스마트하게 더 잘 반응하며 보안을 더 잘 유지하도록 지원합니다

위협 브리핑

Cloudflare의 전문가와 직접 소통하여 국가 및 상업적 공격자에 대한 연구 등 비즈니스 위협에 대한 인사이트를 확보하세요.

브랜드 및 피싱 보호

피싱 공격에서 브랜드를 모방하여 설계된 "혼란스럽게 만드는" 도메인을 식별하여 브랜드 신뢰를 유지합니다.

산업별 보안 인사이트

동종 업계를 노리는 공격자와 전략, 기법, 절차(TTP)에 대한 최신 정보를 확보하세요.

전 세계의 조직에서 공격으로부터 자체적으로 보호하도록 지원합니다

사례 연구 보기

엔터프라이즈에 Cloudforce One 도입하기

전문가 상담

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

