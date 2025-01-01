Cloudforce One combine notre visibilité sur le trafic hostile en temps réel à une équipe de recherche de renommée mondiale afin de vous assurer des informations opérationnelles inégalées sur les menaces.
Nous traitons en moyenne 78 millions de requêtes HTTP et 49 millions de requêtes DNS chaque seconde, afin de vous offrir une vue complète sur les menaces actuelles.
Prenez des décisions plus rapides et mieux informées, basées sur les données relatives aux attaques dans un secteur spécifique issues du réseau mondial de Cloudflare, utilisé comme un proxy inverse par près de 20 % de l'ensemble des sites web à travers le monde.*
Incorporez des informations sur les menaces différenciées et finies (flux STIX/TAXII) à vos outils de sécurité.
Accélérez les investigations sur les menaces grâce aux requêtes instantanées de demande de contexte sur les adresses IP, les domaines, les ASN, les URL et bien d'autres éléments. Vous pouvez également contacter directement nos experts : des RFI sont disponibles afin de vous permettre de bénéficier de rapports personnalisés d'informations sur les menaces.
Les sinkholes à la demande empêchent la connexion des serveurs de Command-and-Control (prise de contrôle directe). Les solutions de protection des marques et de protection contre le phishing identifient les domaines créés spécifiquement pour usurper l'identité de votre marque.
Nous faisons passer nos données sur les menaces, issues de notre vaste réseau mondial couvrant 330 villes, par des dizaines de couches d'outils d'analyse et de modèles de menaces afin de les raffiner et de produire un ensemble d'informations sur les menaces exploitable, prêt à être ingéré par les outils de sécurité.
Cloudforce One fait également appel à une équipe de chercheurs de renommée internationale, versés dans l'analyse experte et le blocage des cyberacteurs mandatés par les États-nations et les multinationales.
« Cloudflare aide mes équipes à accéder aux données et à la source de vérité sans avoir à jongler entre les outils. En consolidant notre sécurité sous l'égide de Cloudflare, nous pouvons automatiser et agir bien plus rapidement que n'importe quel acteur malveillant potentiel. »
Director of Cyber Security — Werner Enterprises
Interagissez directement avec nos experts afin de bénéficier d'informations utiles sur les menaces envers votre activité, y compris des recherches sur les adversaires parmi les États-nations et les multinationales.
Préservez la confiance dans votre marque en identifiant les domaines « susceptibles d'être confondus », conçus pour imiter votre marque lors d'attaques de phishing.
Bénéficiez des dernières informations sur les acteurs malveillants et leurs tactiques, techniques et procédures (TTP, Tactics, Techniques and Procedures) à l'encontre de votre secteur.