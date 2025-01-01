Nous faisons passer nos données sur les menaces, issues de notre vaste réseau mondial couvrant 330 villes, par des dizaines de couches d'outils d'analyse et de modèles de menaces afin de les raffiner et de produire un ensemble d'informations sur les menaces exploitable, prêt à être ingéré par les outils de sécurité.

Cloudforce One fait également appel à une équipe de chercheurs de renommée internationale, versés dans l'analyse experte et le blocage des cyberacteurs mandatés par les États-nations et les multinationales.