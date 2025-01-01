Cloudforce One combina la nostra visibilità sul traffico degli attacchi in tempo reale con un team di ricerca sulle minacce di livello mondiale per un'intelligence operativa delle minacce senza pari.
Elaboriamo in media 78 milioni di richieste HTTP al secondo e 49 milioni di query DNS al secondo, offrendo una visione completa delle minacce correnti.
Prendi decisioni più rapide e informate sulla base dei dati sugli attacchi specifici del settore provenienti dalla rete globale Cloudflare, utilizzata come proxy inverso da quasi il 20% di tutti i siti Web.*
Incorpora informazioni complete e differenziate sulle minacce (feed STIX/TAXII) nei tuoi strumenti di sicurezza.
Velocizza le indagini sulle minacce con query istantanee sulle minacce per il contesto su IP, domini, ASN, URL e altro ancora. Oppure accedi direttamente ai nostri esperti: le RFI sono disponibili per report di intelligence delle minacce personalizzati.
I sinkhole su richiesta impediscono le connessioni ai server di comando e controllo. La protezione del marchio e del phishing identifica i domini creati per il phishing con il tuo marchio.
Gestiamo i nostri dati sulle minacce, raccolti dalla nostra vasta rete globale che si estende su oltre 330 città, attraverso livelli di analisi e modelli di minaccia per perfezionarli in intelligence delle minacce utilizzabile, pronta per essere integrata negli strumenti di sicurezza.
Cloudforce One si avvale inoltre di un team di ricercatori di livello mondiale con competenze nell’analisi e nel blocco degli attori informatici di stati nazionali e commerciali.
"Cloudflare aiuta i miei team a ottenere i dati e la verità senza dover passare da uno strumento all'altro. Consolidando la nostra sicurezza con Cloudflare, possiamo automatizzare e muoverci molto più velocemente di un potenziale autore di attacchi".
Direttore della sicurezza informatica, Werner Enterprises
Interagisci direttamente con i nostri esperti per approfondimenti sulle minacce alla tua azienda, compresa la ricerca sugli avversari dello stato-nazione e dello stato-commerciale.
Preserva la fiducia del marchio identificando domini “confondibili” progettati per imitare il tuo marchio negli attacchi di phishing.
Ottieni le ultime novità sugli autori di attacchi e sulle loro tattiche, tecniche e procedure (TTP) che prendono di mira il tuo settore.