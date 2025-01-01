Registrati

Cloudforce One

Intelligence delle minacce senza pari dalla rete globale Cloudflare

Cloudforce One combina la nostra visibilità sul traffico degli attacchi in tempo reale con un team di ricerca sulle minacce di livello mondiale per un'intelligence operativa delle minacce senza pari.

Elaboriamo in media 78 milioni di richieste HTTP al secondo e 49 milioni di query DNS al secondo, offrendo una visione completa delle minacce correnti.

VANTAGGI DI CLOUDFORCE ONE
Approfondimenti sulle minacce

Prendi decisioni più rapide e informate sulla base dei dati sugli attacchi specifici del settore provenienti dalla rete globale Cloudflare, utilizzata come proxy inverso da quasi il 20% di tutti i siti Web.*

Intelligence sulle minacce attuabile

Incorpora informazioni complete e differenziate sulle minacce (feed STIX/TAXII) nei tuoi strumenti di sicurezza.

Indagini più rapide e approfondite

Velocizza le indagini sulle minacce con query istantanee sulle minacce per il contesto su IP, domini, ASN, URL e altro ancora. Oppure accedi direttamente ai nostri esperti: le RFI sono disponibili per report di intelligence delle minacce personalizzati.

Ostacola gli attacchi

I sinkhole su richiesta impediscono le connessioni ai server di comando e controllo. La protezione del marchio e del phishing identifica i domini creati per il phishing con il tuo marchio.

Come funziona

L'intelligence delle minacce che nessun altro possiede

Caccia alle minacce con gli approfondimenti degli oltre 2,5 milioni di clienti di Cloudlare e la presenza in oltre 200 città in tutto il mondo.

Gestiamo i nostri dati sulle minacce, raccolti dalla nostra vasta rete globale che si estende su oltre 330 città, attraverso livelli di analisi e modelli di minaccia per perfezionarli in intelligence delle minacce utilizzabile, pronta per essere integrata negli strumenti di sicurezza.

Cloudforce One si avvale inoltre di un team di ricercatori di livello mondiale con competenze nell’analisi e nel blocco degli attori informatici di stati nazionali e commerciali.

Scopri come Cloudforce One offre alle organizzazioni una maggiore sicurezza e una migliore consapevolezza

Cosa dicono i clienti

"Cloudflare aiuta i miei team a ottenere i dati e la verità senza dover passare da uno strumento all'altro. Consolidando la nostra sicurezza con Cloudflare, possiamo automatizzare e muoverci molto più velocemente di un potenziale autore di attacchi".

Direttore della sicurezza informatica, Werner Enterprises

Principali casi d'uso di Cloudforce One

Cloudforce One racchiude gli aspetti vitali delle moderne informazioni e operazioni sulle minacce per rendere le organizzazioni più intelligenti, più reattive e più sicure.

Briefing sulle minacce

Interagisci direttamente con i nostri esperti per approfondimenti sulle minacce alla tua azienda, compresa la ricerca sugli avversari dello stato-nazione e dello stato-commerciale.

Protezione del marchio e dal phishing

Preserva la fiducia del marchio identificando domini “confondibili” progettati per imitare il tuo marchio negli attacchi di phishing.

Approfondimenti sulla sicurezza specifici del settore

Ottieni le ultime novità sugli autori di attacchi e sulle loro tattiche, tecniche e procedure (TTP) che prendono di mira il tuo settore.

Aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a proteggersi dagli attacchi

Ottieni Cloudforce One per la tua azienda

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

