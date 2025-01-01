Me interesa

Cloudforce One

Información sobre amenazas sin precedentes desde la red global de Cloudflare

Cloudforce One combina nuestra visibilidad del tráfico de ataque en tiempo real con un equipo de investigación de amenazas de primer nivel para obtener información operativa sobre amenazas incomparable.

Procesamos 78 millones de solicitudes HTTP por segundo y 49 millones de consultas DNS por segundo en promedio, lo que te ofrece una visión completa de las amenazas actuales.

VENTAJAS DE CLOUDFORCE ONE
Información sobre amenazas

Toma decisiones más rápidas con conocimiento de causa basadas en los datos de ataques específicos del sector procedentes de la red global de Cloudflare, que se utiliza como proxy inverso en casi un 20 % de todos los sitios web.*

Información práctica sobre amenazas

Incorpora información sobre amenazas diferenciada y completa (fuentes STIX/TAXII) a tus herramientas de seguridad.

Investigaciones más rápidas y exhaustivas

Agiliza las investigaciones de amenazas con consultas instantáneas sobre el contexto de las direcciones IP, los dominios, los números de sistema autónomo, las URL y más. O accede directamente a nuestros expertos. Solicita RFI para obtener documentos de información sobre amenazas a medida.

Interrumpe ataques

Impide las conexiones a servidores de comando y control con el uso de sinkholes bajo demanda. La protección contra marcas y phishing identifica los dominios creados para phishing con tu marca.

CÓMO FUNCIONA

Información sobre amenazas exclusiva

Búsqueda de amenazas con información procedente de más de 2,5&nbsp;millones de clientes de Cloudlare y nuestra presencia en más de 200&nbsp;ciudades de todo el mundo.

Pasamos nuestros datos sobre amenazas, que recopilamos de nuestra amplia red global que abarca 330 ciudades, por docenas de capas de análisis y modelos de amenazas para perfeccionarlos y convertirlos en información práctica sobre amenazas, lista para ser integrada en las herramientas de seguridad.

Cloudforce One también cuenta con un equipo de investigadores de primer nivel con experiencia en el análisis y la detención de ciberdelincuentes de estado-nación y estado-comercial.

Descubre cómo Cloudforce One aporta a las organizaciones mayor seguridad y un mejor conocimiento

Ficha técnica

Qué dicen nuestros clientes

"Gracias a Cloudflare, mis equipos llegan a los datos, sin tener que cambiar entre herramientas. La consolidación de nuestra seguridad en Cloudflare, nos permite automatizar y movernos mucho más rápido que un posible atacante".

Director de ciberseguridad — Werner Enterprises

Principales casos de uso de Cloudforce One

Cloudforce One agrupa los aspectos esenciales de la información sobre amenazas y las operaciones modernas para hacer que las organizaciones sean más inteligentes, reactivas y seguras.

Informes sobre amenazas

Contacta directamente con nuestros expertos para conocer las amenazas a tu empresa, incluida la investigación sobre los ciberdelincuentes estado-nación y estado-comercial.

Protecciones de marca y contra phishing

Garantiza la confianza en tu marca identificando dominios "confusos" diseñados para imitar tu marca en ataques de phishing.

Perspectivas de seguridad específicas del sector

Consigue lo último sobre los atacantes y las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) contra tu sector.

Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a protegerse de los ataques

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

