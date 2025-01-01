Zarejestruj się

Cloudforce One

Niezrównana analiza zagrożeń na podstawie danych z globalnej sieci Cloudflare

Cloudforce One łączy widoczność ruchu związanego z atakami w czasie rzeczywistym ze światowej klasy zespołem badającym zagrożenia, aby zapewniać niezrównaną analizę zagrożeń.

Przetwarzamy średnio 78 milionów żądań HTTP na sekundę i 49 milionów zapytań DNS na sekundę, zapewniając Ci kompleksowy wgląd w bieżące zagrożenia.

ZALETY CLOUDFORCE ONE
Target icon
Dane dotyczące zagrożeń

Podejmuj szybsze, bardziej świadome decyzje w oparciu o właściwe dla branży dane dotyczące ataków z globalnej sieci Cloudflare, która jest używana jako odwrotny serwer proxy przez prawie 20% wszystkich witryn internetowych*.

Analiza zagrożeń umożliwiająca podejmowanie działań

Włącz zróżnicowane, gotowe informacje o zagrożeniach (kanały STIX/TAXII) do swoich narzędzi bezpieczeństwa.

Cloud icon
Szybsze i dokładniejsze analizy

Przyspiesz badanie zagrożeń dzięki natychmiastowym zapytaniom o informacje na temat adresów IP, domen, numerów ASN, adresów URL i innych identyfikatorów. Możesz też kontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami, wysyłając prośbę o przygotowanie niestandardowego raportu o zagrożeniach.

Zakłócanie ataków

Pułapki typu sinkhole na żądanie uniemożliwiają połączenia z serwerami dowodzenia i kontroli. Usługa ochrony marki i zapobiegania phishingowi identyfikuje podszywające się pod Twoją markę domeny stworzone do wyłudzania danych.

JAK TO DZIAŁA

Analiza zagrożeń, jakiej nie ma nikt inny

Wykrywanie zagrożeń w oparciu o informacje od ponad 2,5 miliona klientów Cloudlare i z wykorzystaniem infrastruktury w ponad 200 miastach na całym świecie.

Dane dotyczące zagrożeń, zebrane z naszej obszernej globalnej sieci obejmującej 330 miast, przepuszczamy przez warstwy analiz i modeli zagrożeń, aby na ich podstawie stworzyć analizy zagrożeń gotowe do wprowadzenia do narzędzi dotyczących bezpieczeństwa.

Cloudforce One korzysta z pomocy światowej klasy zespołu badaczy posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy oraz powstrzymywania cyberprzestępców działających w interesie wrogich krajów lub na skalę komercyjną.

Dowiedz się, jak Cloudforce One zapewnia organizacjom lepsze zabezpieczenia i większą świadomość zagrożeń

Pobierz arkusz specyfikacji

Co mówią nasi klienci

„Cloudflare pomaga moim zespołom dotrzeć do danych i prawdy bez konieczności przełączania się między narzędziami. Konsolidując nasze zabezpieczenia w ramach Cloudflare, możemy wprowadzać automatyzacje i być zawsze o krok do przodu przed potencjalnymi atakującymi”.

Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa — Werner Enterprises

Najlepsze zastosowania Cloudforce One

Pakiety Cloudforce One obejmują najbardziej istotne aspekty współczesnej analizy i zwalczania zagrożeń, dzięki którym organizacje mogą być bardziej inteligentne, responsywne i bezpieczne

Informacje o zagrożeniach

Kontaktuj się bezpośrednio z naszymi ekspertami, aby uzyskać informacje o zagrożeniach dla swojej firmy, w tym badania dotyczące cyberprzestępców działających w interesie innych państw lub w sposób komercyjny.

Ochrona marki i zapobieganie phishingowi

Zadbaj o reputację marki, identyfikując domeny podszywające się pod Twoją markę w celu wyłudzania danych.

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
Informacje o zagrożeniach właściwych dla branży

Otrzymuj najnowsze informacje o atakujących oraz taktykach, technikach i procedurach (TTP) wymierzonych w Twoją branżę.

Pomagamy organizacjom na całym świecie w ochronie przed atakami

Uzyskaj Cloudforce One dla swojej firmy

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

