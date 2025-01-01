Cloudforce One łączy widoczność ruchu związanego z atakami w czasie rzeczywistym ze światowej klasy zespołem badającym zagrożenia, aby zapewniać niezrównaną analizę zagrożeń.
Przetwarzamy średnio 78 milionów żądań HTTP na sekundę i 49 milionów zapytań DNS na sekundę, zapewniając Ci kompleksowy wgląd w bieżące zagrożenia.
Podejmuj szybsze, bardziej świadome decyzje w oparciu o właściwe dla branży dane dotyczące ataków z globalnej sieci Cloudflare, która jest używana jako odwrotny serwer proxy przez prawie 20% wszystkich witryn internetowych*.
Włącz zróżnicowane, gotowe informacje o zagrożeniach (kanały STIX/TAXII) do swoich narzędzi bezpieczeństwa.
Przyspiesz badanie zagrożeń dzięki natychmiastowym zapytaniom o informacje na temat adresów IP, domen, numerów ASN, adresów URL i innych identyfikatorów. Możesz też kontaktować się bezpośrednio z naszymi ekspertami, wysyłając prośbę o przygotowanie niestandardowego raportu o zagrożeniach.
Pułapki typu sinkhole na żądanie uniemożliwiają połączenia z serwerami dowodzenia i kontroli. Usługa ochrony marki i zapobiegania phishingowi identyfikuje podszywające się pod Twoją markę domeny stworzone do wyłudzania danych.
Dane dotyczące zagrożeń, zebrane z naszej obszernej globalnej sieci obejmującej 330 miast, przepuszczamy przez warstwy analiz i modeli zagrożeń, aby na ich podstawie stworzyć analizy zagrożeń gotowe do wprowadzenia do narzędzi dotyczących bezpieczeństwa.
Cloudforce One korzysta z pomocy światowej klasy zespołu badaczy posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy oraz powstrzymywania cyberprzestępców działających w interesie wrogich krajów lub na skalę komercyjną.
„Cloudflare pomaga moim zespołom dotrzeć do danych i prawdy bez konieczności przełączania się między narzędziami. Konsolidując nasze zabezpieczenia w ramach Cloudflare, możemy wprowadzać automatyzacje i być zawsze o krok do przodu przed potencjalnymi atakującymi”.
Dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa — Werner Enterprises
Kontaktuj się bezpośrednio z naszymi ekspertami, aby uzyskać informacje o zagrożeniach dla swojej firmy, w tym badania dotyczące cyberprzestępców działających w interesie innych państw lub w sposób komercyjny.
Zadbaj o reputację marki, identyfikując domeny podszywające się pod Twoją markę w celu wyłudzania danych.
Otrzymuj najnowsze informacje o atakujących oraz taktykach, technikach i procedurach (TTP) wymierzonych w Twoją branżę.