Cloudforce One kombiniert unseren Einblick in den Echtzeit-Angriffstraffic mit einem erstklassigen Team für Bedrohungsforschung, um unübertroffene operative Bedrohungsinformationen zu bieten.
Wir verarbeiten im Durchschnitt 78 Mio. HTTP-Anfragen pro Sekunde und 49 Mio. DNS-Anfragen pro Sekunde, sodass Sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Bedrohungen erhalten.
Treffen Sie schnellere und fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage branchenspezifischer Angriffsdaten aus dem globalen Cloudflare-Netzwerk, das von fast 20 % aller Websites als Reverse-Proxy genutzt wird.*
Integrieren Sie differenzierte, fertige Bedrohungsdaten (STIX/TAXII-Feeds) in Ihre Sicherheitstools.
Beschleunigen Sie die Untersuchung von Bedrohungen mit sofortigen Bedrohungsabfragen für den Kontext von IPs, Domains, ASNs, URLs und mehr. Oder wenden Sie sich direkt an unsere Experten: RFIs sind für maßgeschneiderte Bedrohungsberichte erhältlich.
Nach Bedarf verfügbare Sinkholes verhindern Verbindungen zu Command-and-Control-Servern. Der Marken- und Phishing-Schutz identifiziert Domains, die für Phishing mit Ihrer Marke erstellt wurden.
Wir lassen unsere Bedrohungsdaten, die wir über unser riesiges globales Netzwerk in 330 Städten gesammelt haben, durch mehrere Ebenen von Analysen und Bedrohungsmodellen laufen, um sie in verwertbare Bedrohungsdaten zu verwandeln, die dann in Sicherheitstools eingespeist werden können.
Cloudforce One greift auch auf ein erstklassiges Team von Forschern zurück, die über Fachwissen verfügen, um nationalstaatliche und kommerziell ausgerichtete Cyberakteure zu analysieren und zu stoppen.
„Cloudflare hilft meinen Teams, an die Daten und die Wahrheit zu gelangen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Indem wir unsere Sicherheit bei Cloudflare konsolidieren, können wir automatisieren und viel schneller handeln als ein potenzieller Angreifer.“
Director of Cyber Security — Werner Enterprises
Interagieren Sie direkt mit unseren Experten, um Einblicke in die Bedrohungen für Ihr Unternehmen zu erhalten, einschließlich Recherchen über nationale und kommerzielle Angreifer.
Schützen Sie das Vertrauen in Ihre Marke, indem Sie „leicht zu verwechselnde“ Domains identifizieren, die Ihre Marke in Phishing-Angriffen nachahmen sollen.
Informieren Sie sich über die neuesten Angreifer und Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), die Ihre Branche ins Visier nehmen.