Registrieren

Cloudforce One

Unvergleichliche Bedrohungsdaten aus dem globalen Cloudflare-Netzwerk

Cloudforce One kombiniert unseren Einblick in den Echtzeit-Angriffstraffic mit einem erstklassigen Team für Bedrohungsforschung, um unübertroffene operative Bedrohungsinformationen zu bieten.

Wir verarbeiten im Durchschnitt 78 Mio. HTTP-Anfragen pro Sekunde und 49 Mio. DNS-Anfragen pro Sekunde, sodass Sie einen umfassenden Überblick über aktuelle Bedrohungen erhalten.

VORTEILE VON CLOUDFORCE ONE
Target icon
Einblicke in Bedrohungen

Treffen Sie schnellere und fundiertere Entscheidungen auf der Grundlage branchenspezifischer Angriffsdaten aus dem globalen Cloudflare-Netzwerk, das von fast 20 % aller Websites als Reverse-Proxy genutzt wird.*

Anwendbare Bedrohungsdaten

Integrieren Sie differenzierte, fertige Bedrohungsdaten (STIX/TAXII-Feeds) in Ihre Sicherheitstools.

Cloud icon
Schnellere und gründlichere Untersuchungen

Beschleunigen Sie die Untersuchung von Bedrohungen mit sofortigen Bedrohungsabfragen für den Kontext von IPs, Domains, ASNs, URLs und mehr. Oder wenden Sie sich direkt an unsere Experten: RFIs sind für maßgeschneiderte Bedrohungsberichte erhältlich.

Angriffe stören

Nach Bedarf verfügbare Sinkholes verhindern Verbindungen zu Command-and-Control-Servern. Der Marken- und Phishing-Schutz identifiziert Domains, die für Phishing mit Ihrer Marke erstellt wurden.

FUNKTIONSWEISE

Bedrohungsinformationen, die sonst niemand hat

Machen Sie Jagd auf Bedrohungen. Sie profitieren von den Erkenntnissen, die von über 2,5 Millionen Kunden von Cloudlare und der Präsenz in über 200&nbsp;Städten auf der ganzen Welt gewonnen werden.

Wir lassen unsere Bedrohungsdaten, die wir über unser riesiges globales Netzwerk in 330 Städten gesammelt haben, durch mehrere Ebenen von Analysen und Bedrohungsmodellen laufen, um sie in verwertbare Bedrohungsdaten zu verwandeln, die dann in Sicherheitstools eingespeist werden können.

Cloudforce One greift auch auf ein erstklassiges Team von Forschern zurück, die über Fachwissen verfügen, um nationalstaatliche und kommerziell ausgerichtete Cyberakteure zu analysieren und zu stoppen.

Machen Sie Jagd auf Bedrohungen. Sie profitieren von den Erkenntnissen, die von über 2,5 Millionen Kunden von Cloudlare und der Präsenz in über 200&nbsp;Städten auf der ganzen Welt gewonnen werden.

Erfahren Sie, wie Cloudforce One Unternehmen mehr Sicherheit und einen besseren Überblick bietet

Jetzt Datenblatt aufrufen

Das sagen unsere Kunden

„Cloudflare hilft meinen Teams, an die Daten und die Wahrheit zu gelangen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Indem wir unsere Sicherheit bei Cloudflare konsolidieren, können wir automatisieren und viel schneller handeln als ein potenzieller Angreifer.“

Director of Cyber Security — Werner Enterprises

Wichtigste Anwendungsfälle für Cloudforce One

Cloudforce One bündelt die wichtigsten Aspekte moderner Bedrohungsdaten und Operationen, um Unternehmen intelligenter, reaktionsschneller und sicherer zu machen

Briefings zu Bedrohungen

Interagieren Sie direkt mit unseren Experten, um Einblicke in die Bedrohungen für Ihr Unternehmen zu erhalten, einschließlich Recherchen über nationale und kommerzielle Angreifer.

Marken- und Phishing-Schutz

Schützen Sie das Vertrauen in Ihre Marke, indem Sie „leicht zu verwechselnde“ Domains identifizieren, die Ihre Marke in Phishing-Angriffen nachahmen sollen.

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
Branchenspezifische Sicherheitseinblicke

Informieren Sie sich über die neuesten Angreifer und Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), die Ihre Branche ins Visier nehmen.

Wir helfen Unternehmen weltweit, sich vor Angriffen zu schützen

Kundenreferenzen anzeigen

Holen Sie sich Cloudforce One für Ihr Unternehmen

Sprechen Sie mit einem Experten

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

Erste Schritte

Lösungen

Support

Compliance

Öffentliches Interesse

Firma

© 2025 Cloudflare, Inc.DatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenSicherheitsprobleme berichtenVertrauen und SicherheitMarkenzeichenImpressum