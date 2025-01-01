Cloudforce One combina nuestra visibilidad del tráfico de ataque en tiempo real con un equipo de investigación de amenazas de primer nivel para obtener información operativa sobre amenazas incomparable.
Procesamos 78 millones de solicitudes HTTP por segundo y 49 millones de consultas DNS por segundo de media, lo que te ofrece una visión completa de las amenazas actuales.
Toma decisiones más rápidas con conocimiento de causa basadas en los datos de ataques específicos del sector procedentes de la red global de Cloudflare, que se utiliza como proxy inverso en casi un 20 % de todos los sitios web.*
Incorpora información sobre amenazas diferenciada y completa (fuentes STIX/TAXII) a tus herramientas de seguridad.
Agiliza las investigaciones de amenazas con consultas instantáneas sobre el contexto de las direcciones IP, los dominios, los números de sistema autónomo, las URL y más. O accede directamente a nuestros expertos. Solicita RFI para conseguir documentos de información sobre amenazas a medida.
Impide las conexiones a servidores de comando y control con el uso de sinkholes bajo demanda. La protección contra marcas y phishing identifica los dominios creados para phishing con tu marca.
Pasamos nuestros datos sobre amenazas, que recopilamos de nuestra amplia red global que abarca 330 ciudades, por docenas de capas de análisis y modelos de amenazas para perfeccionarlos y convertirlos en información práctica sobre amenazas, lista para ser integrada en las herramientas de seguridad.
Cloudforce One también cuenta con un equipo de investigadores de talla mundial con experiencia en el análisis y la detención de ciberdelincuentes de estado-nación y estado-comercial.
"Gracias a Cloudflare, mis equipos llegan a los datos, sin tener que cambiar entre herramientas. La consolidación de nuestra seguridad en Cloudflare, nos permite automatizar y movernos mucho más rápido que un posible atacante".
Director de ciberseguridad — Werner Enterprises
Contacta directamente con nuestros expertos para conocer las amenazas a tu empresa, incluida la investigación sobre los ciberdelincuentes estado-nación y estado-comercial.
Garantiza la confianza en tu marca identificando dominios "confusos" diseñados para imitar tu marca en ataques de phishing.
Consigue lo último sobre los atacantes y las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP) contra tu sector.