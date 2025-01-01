全Webサイトの20%近くがリバースプロキシとして利用するCloudflareグローバルネットワークから集めた業界別攻撃データを活用し、十分な情報に基づいた迅速な決定を下しましょう。*
多元的な加工済み脅威インテリジェンス（STIX/TAXIIフィード）を、お使いのセキュリティツールに組み込みましょう。
IP、ドメイン、ASN、URLなどのコンテキストで脅威クエリを瞬時に実行し、脅威調査を迅速化しましょう。情報提供依頼書（RFI）で当社担当者へ直接、特注脅威インテリジェンスレポートをご依頼いただくこともできます。
オンデマンドのシンクホールで、コマンド＆コントロールサーバーへの接続を防ぎます。ブランド毀損・フィッシング対策により、お客様のブランドを騙るフィッシング用に作られたドメインを識別します。
当社では、330都市に広がる大規模グローバルネットワークから集めた脅威データをいくつものアナリティクスや脅威モデルで解析し、セキュリティツールに取り込める実用的な脅威インテリジェンスにしています。
Cloudforce Oneには、国民国家や商業国家のサイバーアクターを分析し、阻止する専門技能を�持つ世界トップクラスの研究者チームの力も活かされています。
「Cloudflareのおかげで、当社のチームはツールを変更することなくデータや真実にアクセスできます。Cloudflareでセキュリティを統合することで対応を自動化し、潜在的攻撃者の先手を打つことができます。」
サイバーセキュリティディレクター — Werner Enterprises
当社担当者と直接やり取りして、敵である国民国家・商業国家に関するリサーチ結果など、お客様のビジネスへの脅威についてインサイトを入手してください。
フィッシング攻撃でブランドを偽装する「コンフューザブル（紛らわしい）」ドメインを識別することにより、ブランドを保護します。
お客様の業界を狙う攻撃者や攻撃の戦術・技術・手順（TTP）について、最新情報を入手しましょう。