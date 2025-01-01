サインアップ

Cloudforce One

Cloudflareグローバルネットワークから収集した比類ない脅威インテリジェンス

Cloudforce Oneは、当社で得られるリアルタイムの攻撃トラフィックの可視性と、世界第一級の脅威リサーチチームの力を合わせ、比類ないオペレーション脅威インテリジェンスを提供します。

当社は、毎秒7800万件のHTTPリクエストと毎秒平均4900万件のDNSクエリを処理しており、脅威の現状を包括的にお伝えします。

Cloudforce Oneのメリット
Target icon
脅威に関するインサイト

全Webサイトの20%近くがリバースプロキシとして利用するCloudflareグローバルネットワークから集めた業界別攻撃データを活用し、十分な情報に基づいた迅速な決定を下しましょう。*

実用的な脅威インテリジェンス

多元的な加工済み脅威インテリジェンス（STIX/TAXIIフィード）を、お使いのセキュリティツールに組み込みましょう。

Cloud icon
迅速で詳細な調査

IP、ドメイン、ASN、URLなどのコンテキストで脅威クエリを瞬時に実行し、脅威調査を迅速化しましょう。情報提供依頼書（RFI）で当社担当者へ直接、特注脅威インテリジェンスレポートをご依頼いただくこともできます。

攻撃を途絶

オンデマンドのシンクホールで、コマンド＆コントロールサーバーへの接続を防ぎます。ブランド毀損・フィッシング対策により、お客様のブランドを騙るフィッシング用に作られたドメインを識別します。

仕組み

Cloudflareならではの脅威インテリジェンス

世界中で利用者250万超、200都市以上に拠点を持つCloudflareのインサイトを活用した脅威ハンティングを実施します。

当社では、330都市に広がる大規模グローバルネットワークから集めた脅威データをいくつものアナリティクスや脅威モデルで解析し、セキュリティツールに取り込める実用的な脅威インテリジェンスにしています。

Cloudforce Oneには、国民国家や商業国家のサイバーアクターを分析し、阻止する専門技能を持つ世界トップクラスの研究者チームの力も活かされています。

世界中で利用者250万超、200都市以上に拠点を持つCloudflareのインサイトを活用した脅威ハンティングを実施します。

Cloudforce Oneが組織のセキュリティ強化と意識高揚に役立つ仕組みをご覧ください

データシートを入手

お客様の声

「Cloudflareのおかげで、当社のチームはツールを変更することなくデータや真実にアクセスできます。Cloudflareでセキュリティを統合することで対応を自動化し、潜在的攻撃者の先手を打つことができます。」

サイバーセキュリティディレクター — Werner Enterprises

Cloudforce Oneの主要ユースケース

Cloudforce One は最新の脅威インテリジェンスとオペレーションの重要部分をパッケージ化したもので、組織をよりスマートに、よりレスポンシブに、より安全にします。

脅威ブリーフィング

当社担当者と直接やり取りして、敵である国民国家・商業国家に関するリサーチ結果など、お客様のビジネスへの脅威についてインサイトを入手してください。

ブランド毀損・フィッシング対策

フィッシング攻撃でブランドを偽装する「コンフューザブル（紛らわしい）」ドメインを識別することにより、ブランドを保護します。

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
業界別セキュリティインサイト

お客様の業界を狙う攻撃者や攻撃の戦術・技術・手順（TTP）について、最新情報を入手しましょう。

世界中の組織が攻撃から自らを守れるよう支援しています

導入事例を見る

Cloudforce Oneを導入しませんか

専門家に相談

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

利用開始

ソリューション

サポート

コンプライアンス

公共の利益

会社

© 2025 Cloudflare, Inc.プライバシーポリシー利用規約セキュリティの問題を報告信頼性と安全性商標