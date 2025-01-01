Inscreva-se

Cloudforce One

Inteligência contra ameaças sem comparação da rede global da Cloudflare

O Cloudforce One combina nossa visibilidade do tráfego de ataques em tempo real com uma equipe de pesquisa de ameaças de primeira classe para obter inteligência contra ameaças operacional incomparável.

Processamos, em média, 78 milhões de solicitações HTTP por segundo e 49 milhões de consultas de DNS por segundo, proporcionando uma visão abrangente das ameaças atuais.

VANTAGENS DO CLOUDFORCE ONE
Insights sobre ameaças

Tome decisões mais rápidas e informadas com base em dados de ataques específicos do setor a partir da rede global da Cloudflare, que é usada como proxy reverso por quase 20% de todos os sites.*

Inteligência contra ameaças acionável

Incorpore inteligência contra ameaças diferenciada e completa (feeds STIX/TAXII) às suas ferramentas de segurança.

Investigações mais rápidas e aprofundadas

Acelere as investigações de ameaças com consultas instantâneas de ameaças para contexto de IPs, domínios, ASNs, URLs e muito mais. Ou acesse diretamente nossos especialistas: RFIs estão disponíveis para relatórios personalizados de inteligência contra ameaças.

Interromper ataques

Os sinkholes sob demanda impedem conexões com servidores de comando e controle. A proteção de marca e contra phishing identifica domínios criados para phishing com sua marca.

Como funciona

Inteligência contra ameaças que ninguém mais tem

Caça a ameaças com informações dos mais de 2,5 milhões de clientes da Cloudflare e presença em mais de 200 cidades em todo o mundo.

Executamos nossos dados de ameaças, coletados de nossa vasta rede global que abrange 330 cidades, por meio de camadas de análises e modelos de ameaças para refiná-los em inteligência contra ameaças acionável, pronta para ser incorporada em ferramentas de segurança.

O Cloudforce One também conta com uma equipe de pesquisadores de primeira categoria com experiência em analisar e impedir atores cibernéticos de estados-nação e de estados comerciais.

Saiba como o Cloudforce One oferece às organizações maior segurança e melhor conscientização

Obter a ficha técnica

O que nossos clientes dizem

“A Cloudflare ajuda minhas equipes a obter os dados e a verdade sem precisar alternar entre ferramentas. Ao consolidar nossa segurança na Cloudflare, podemos automatizar e agir muito mais rápido do que um possível invasor."

Director of Cyber Security — Werner Enterprises

Principais casos de uso do Cloudforce One

O Cloudforce One reúne em um só pacote os aspectos vitais da moderna inteligência contra ameaças e as operações que tornam as organizações mais inteligentes, mais responsivas e mais seguras

Resumos de ameaças

Interaja diretamente com nossos especialistas para obter insights sobre ameaças à sua empresa, incluindo pesquisas sobre adversários de estados-nação e de estados comerciais.

Proteções de marca e contra phishing

Preserve a confiança da marca identificando domínios “confusos” projetados para imitar sua marca em ataques de phishing.

Insights sobre segurança específicos do setor

Obtenha as últimas novidades sobre invasores e táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) direcionados ao seu setor.

Ajudar organizações em todo o mundo a se protegerem contra ataques

Veja os estudos de caso

Obtenha o Cloudforce One para sua empresa

Fale com um especialista

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

