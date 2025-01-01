Executamos nossos dados de ameaças, coletados de nossa vasta rede global que abrange 330 cidades, por meio de camadas de análises e modelos de ameaças para refiná-los em inteligência contra ameaças acionável, pronta para ser incorporada em ferramentas de segurança.

O Cloudforce One também conta com uma equipe de pesquisadores de primeira categoria com experiência em analisar e impedir atores cibernéticos de estados-nação e de estados comerciais.