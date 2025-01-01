O Cloudforce One combina nossa visibilidade do tráfego de ataques em tempo real com uma equipe de pesquisa de ameaças de primeira classe para obter inteligência contra ameaças operacional incomparável.
Processamos, em média, 78 milhões de solicitações HTTP por segundo e 49 milhões de consultas de DNS por segundo, proporcionando uma visão abrangente das ameaças atuais.
Tome decisões mais rápidas e informadas com base em dados de ataques específicos do setor a partir da rede global da Cloudflare, que é usada como proxy reverso por quase 20% de todos os sites.*
Incorpore inteligência contra ameaças diferenciada e completa (feeds STIX/TAXII) às suas ferramentas de segurança.
Acelere as investigações de ameaças com consultas instantâneas de ameaças para contexto de IPs, domínios, ASNs, URLs e muito mais. Ou acesse diretamente nossos especialistas: RFIs estão disponíveis para relatórios personalizados de inteligência contra ameaças.
Os sinkholes sob demanda impedem conexões com servidores de comando e controle. A proteção de marca e contra phishing identifica domínios criados para phishing com sua marca.
Executamos nossos dados de ameaças, coletados de nossa vasta rede global que abrange 330 cidades, por meio de camadas de análises e modelos de ameaças para refiná-los em inteligência contra ameaças acionável, pronta para ser incorporada em ferramentas de segurança.
O Cloudforce One também conta com uma equipe de pesquisadores de primeira categoria com experiência em analisar e impedir atores cibernéticos de estados-nação e de estados comerciais.
“A Cloudflare ajuda minhas equipes a obter os dados e a verdade sem precisar alternar entre ferramentas. Ao consolidar nossa segurança na Cloudflare, podemos automatizar e agir muito mais rápido do que um possível invasor."
Director of Cyber Security — Werner Enterprises
Interaja diretamente com nossos especialistas para obter insights sobre ameaças à sua empresa, incluindo pesquisas sobre adversários de estados-nação e de estados comerciais.
Preserve a confiança da marca identificando domínios “confusos” projetados para imitar sua marca em ataques de phishing.
Obtenha as últimas novidades sobre invasores e táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) direcionados ao seu setor.