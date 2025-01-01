Cloudflare 全球网络被接近 20% 的网站用作反向代理，根据这个网络提供的行业特定攻击数据，做出更快、更明智的决策。*
将差异化的成品威胁情报（STIX/TAXII 数据源）整合到您的安全工具中。
通过针对 IP、域、ASN、URL 等上下文的即时威胁查询，加快威胁调查。或者联系我们的专家：通过 RFI 获得定制威胁情报报告。
按需陷阱预防连接到 C&C 服务器。品牌和钓鱼保护能够识别为利用企业品牌进行钓鱼而创建的域。
我们从遍布 330 城市的庞大全球网络收集威胁数据，通过多层分析和威胁模型进行处理，提炼成可操作的威胁情报，以供整合到安全工具中。
Cloudforce One 还召集了一支世界级的研究团队，其成员拥有分析和阻止国家级和商业级网络攻击者的专业知识。
“Cloudflare 帮助我的团队获取数据和事实，而无需在工具之间切换。将我们的安全措施整合到 Cloudflare 后，我们可以自动化运作并比潜在攻击者更快行动。”
网络安全总监 — Werner Enterprises
与我们的专家直接交流，获取威胁业务的信息，包括对国家级和商业级攻击者的研究。
维护品牌信任，识别网络钓鱼攻击中旨在模拟品牌的“易混淆”域名。
获取有关您所在行业的攻击者以及手段、技术和流程（TTP）的最新信息。