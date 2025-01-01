注册

Cloudforce One

无以伦比的威胁情报，源于 Cloudflare 全球网络

Cloudforce One 将我们对实时攻击流量的可见性与世界级的威胁研究团队相结合，提供无与伦比的可操作威胁情报。

我们平均每秒处理 7800 万次 HTTP 请求和 4900 万次 DNS 查询，为您提供当前威胁的全面视图。

Cloudforce One 的优势
Target icon
关于威胁的洞察

Cloudflare 全球网络被接近 20% 的网站用作反向代理，根据这个网络提供的行业特定攻击数据，做出更快、更明智的决策。*

可据以行动的威胁情报

将差异化的成品威胁情报（STIX/TAXII 数据源）整合到您的安全工具中。

Cloud icon
更快速、更深入的调查

通过针对 IP、域、ASN、URL 等上下文的即时威胁查询，加快威胁调查。或者联系我们的专家：通过 RFI 获得定制威胁情报报告。

破坏攻击

按需陷阱预防连接到 C&C 服务器。品牌和钓鱼保护能够识别为利用企业品牌进行钓鱼而创建的域。

工作方式

独一无二的威胁情报

从 Cloudflare 250 多万客户和遍布全球 200 多个城市的数据中心获得洞察，用于识别威胁。

我们从遍布 330 城市的庞大全球网络收集威胁数据，通过多层分析和威胁模型进行处理，提炼成可操作的威胁情报，以供整合到安全工具中。

Cloudforce One 还召集了一支世界级的研究团队，其成员拥有分析和阻止国家级和商业级网络攻击者的专业知识。

从 Cloudflare 250 多万客户和遍布全球 200 多个城市的数据中心获得洞察，用于识别威胁。

了解 Cloudforce One 如何为组织提供更强大的安全和更好的意识

获取资料单

客户感言

“Cloudflare 帮助我的团队获取数据和事实，而无需在工具之间切换。将我们的安全措施整合到 Cloudflare 后，我们可以自动化运作并比潜在攻击者更快行动。”

网络安全总监 — Werner Enterprises

Cloudforce One 主要用例

Cloudforce One 涵盖现代威胁情报和运营的重要方面，旨在使组织更智能、响应更快、更安全

威胁简报

与我们的专家直接交流，获取威胁业务的信息，包括对国家级和商业级攻击者的研究。

品牌保护和网络钓鱼防范

维护品牌信任，识别网络钓鱼攻击中旨在模拟品牌的“易混淆”域名。

Cloudflare Web Analytics - APPROVED WEB ICONS
行业特定安全洞察

获取有关您所在行业的攻击者以及手段、技术和流程（TTP）的最新信息。

帮助全球各地的组织保护自己以防攻击

查看案例研究

为您的企业获取 Cloudforce One

与专家讨论

* https://w3techs.com/technologies/overview/proxy/all

入门

解决方案

支持

合规性

公共利益

公司

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标