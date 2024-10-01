確保應用程式可用性 提高因基礎結構超載或無法使用而受影響的應用程式的可用性。

使用者希望他們的任務關鍵型應用程式始終連線並可用。全球範圍內部署的網際網路應用程式極易受到由於流量高峰、高網路延遲或來源伺服器中斷而導致的服務中斷或停機的影響。Cloudflare 透過監視來源處的網路延遲和伺服器健康情況來提高應用程式可用性，從而確定為申請動態內容的使用者請求提供服務的最佳資源。