使用者希望他們的任務關鍵型應用程式始終連線並可用。全球範圍內部署的網際網路應用程式極易受到由於流量高峰、高網路延遲或來源伺服器中斷而導致的服務中斷或停機的影響。Cloudflare 透過監視來源處的網路延遲和伺服器健康情況來提高應用程式可用性，從而確定為申請動態內容的使用者請求提供服務的最佳資源。
預期和意外的網路擁塞或基礎結構過載都會使效能降低到網站或應用程�式停止回應的程度。
應用程式或單一原始伺服器可能會遇到意外停機和難以解決的中斷問題，從而使訪客無法存取資產。 意外停機包括由於設定錯誤導致的硬體故障或系統故障。
資產也可能因與網路無關的原因而離線，例如手動和容易出錯的災害復原或內部負載平衡，導致通常難以解決涉及昂貴分類的中斷。
Cloudflare 保護原始伺服器以免超載，重定向流量以避開擁塞網路，從故障伺服器轉移到正常運行的伺服器，從而提高了應用程式的可用性。
頁面內容繁多及遠離原始伺服器使網際網路應用程式變慢。加速靜態和動態內容的交付，以實現更高轉換率，更佳參與度，以及更低的基礎結構、運營和開發成本。
行動用戶端有更多的效能與內容傳遞限制，不利於使用者體驗。無論原始伺服器距離、裝置類型或網路健康情況為何，都提供快速的行動體驗，提高參與度和轉換率。
1 IDC, DevOps and the Cost of Downtime: Fortune 1000 Best Practice Metrics Quantified》(DevOps 與停機成本：財富世界 1000 最佳實作合格計量)，Stephen Elliot，2015 年 3 月