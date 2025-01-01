應用程式效能的重要性只會與日俱增。一項又一項的研究表明了載入速度對使用者參與度的重要性，而網站效能也成為 SEO 的一個重要因素。但是，由於現代應用程式的基礎架構十分複雜，再加上使用者使用多種裝置，位於不同的地方，導致很難識別應用程式挑戰的根本原因並予以修正，甚至很難瞭解實際的終端使用者體驗。

利用應用程式效能監控工具，不僅可從使用者角度瞭解應用程式的實際執行情況，還可對支援應用程式的基礎架構進行分析。