應用程式效能監控使用遙測資料和軟體組合，來確定效能緩慢和服務中斷的根本原因。應用程式效能監控可幫助確保使用者每次使用應用程式時獲得積極的體驗，從而帶來更多的流量和更高的轉換率。
應用程式效能的重要性只會與日俱增。一項又一項的研究表明了載入速度對使用者參與度的重要性，而網站效能也成為 SEO 的一個重要因素。但是，由於現代應用程式的基礎架構十分複雜，再加上使用者使用多種裝置，位於不同的地方，導致很難識別應用程式挑戰的根本原因並予以修正，甚至很難瞭解實際的終端使用者體驗。
利用應用程式效能監控工具，不僅可從使用者角度瞭解應用程式的實際執行情況，還可對支援應用程式的基礎架構進行分析。
糟糕的應用程式效能可能會導致負面的使用者體驗、較低的轉換率以及較差的搜尋引擎排名，從而導致自然流量減少。相反，快速可靠的應用程式則可確保使用者的參與度。而且，如果網站載入速度較快，搜尋引擎排名也會提高。因此，開發團隊需要清楚地瞭解應用程式的執行情況，以及導致任何效能問題的根本原因。
應用程式效能監控、數位體驗監控和可觀察性工具均可幫助追蹤應用程式效能和識別潛在問題。
應用程式效能監控包括測試和真實使用者監控 (RUM)。由這些程序測量的指標包括首次輸入延遲 (FID)、與下次繪製的互動 (INP)、第一個位元組接收時間 (TTFB)、首次內容繪製 (FCP)、最大內容繪製 (LCP) 和累積版面配置移位 (CLS)。
應用程式效能監控還提供網路分析、硬體使用率指標（例如磁碟使用量）、錯誤率、執行個體數、正常運作時間和使用者要求數。
評估應用程式效能包括查看重要指標，如錯誤率、使用者要求數和正常運作時間。
Web 效能指標也很重要。若要獲取使用者透過瀏覽器與應用程式互動的體驗，需要關注的部分關鍵效能指標包括：
與下次繪製的互動 (INP)：該指標可測量網頁對互動的回應程度。
最大內容繪製 (LCP)：該指標以及下面兩個指標（FID、CLS）是 Google 在網站排名中使用的 Core Web Vitals 指標。LCP 可幫助評估網頁載入速度。
首次輸入延遲 (FIP)：該指標可測量瀏覽器中使用者輸入與網頁回應之間的延遲。
累積版面配置移位 (CLS)：該指標可測量網頁在載入期間跳躍的程度。
可觀察性工具（如 Cloudflare Observatory）、使用者體驗工具（如 Cloudflare Browser Insights）以及數位體驗監控平台都可以作為應用程式效能監控工具。
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