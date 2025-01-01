應用程式效能監控

透過應用程式效能監控識別效能中斷的根本原因並予以解決。

應用程式效能監控使用遙測資料和軟體組合，來確定效能緩慢和服務中斷的根本原因。應用程式效能監控可幫助確保使用者每次使用應用程式時獲得積極的體驗，從而帶來更多的流量和更高的轉換率。

什麼是應用程式效能監控？

顯示網站效能加速的速度計

應用程式效能的重要性只會與日俱增。一項又一項的研究表明了載入速度對使用者參與度的重要性，而網站效能也成為 SEO 的一個重要因素。但是，由於現代應用程式的基礎架構十分複雜，再加上使用者使用多種裝置，位於不同的地方，導致很難識別應用程式挑戰的根本原因並予以修正，甚至很難瞭解實際的終端使用者體驗。

利用應用程式效能監控工具，不僅可從使用者角度瞭解應用程式的實際執行情況，還可對支援應用程式的基礎架構進行分析。

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