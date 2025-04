La supervisión del rendimiento de las aplicaciones incluye pruebas y supervisión de usuarios reales (RUM). Las métricas que miden estos procesos incluyen First Input Delay (FID), Interaction to Next Paint (INP), Tiempo hasta el primer byte (TTFB), First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP) y Cumulative Layout Shift (CLS).

La supervisión del rendimiento de las aplicaciones también ofrece análisis de red, métricas de la utilización del hardware (p. ej. uso de disco), porcentajes de error, número de instancias, tiempo de actividad y el número de solicitudes de usuario.