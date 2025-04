Il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni include test e monitoraggio degli utenti reali (RUM). I parametri misurati da questi processi includono First Input Delay (FID), Interaction to Next Paint (INP), Time to First Byte (TTFB), First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP) e Cumulative Layout Shift (CLS) .

Il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni fornisce anche analisi di rete, parametri di utilizzo dell'hardware (ad esempio, l'utilizzo del disco), tassi di errore, numero di istanze, tempo di attività e numero di richieste utente.