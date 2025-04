Die Überwachung der Anwendungsperformance umfasst Tests und Real User Monitoring (RUM). Zu den von diesen Prozessen gemessenen Metriken gehören First Input Delay (FID), Interaction to Next Paint (INP), Time to First Byte (TTFB), First Contentful Paint (FCP), Largest Contentful Paint (LCP) und Cumulative Layout Shift (CLS).

Die Überwachung der Anwendungsperformance bietet auch Netzwerkanalysen, Metriken zur Hardware-Auslastung (z. B. Festplattennutzung), Fehlerraten, Anzahl der Instanzen, Verfügbarkeit und Anzahl der Nutzeranfragen.