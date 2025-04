A importância do desempenho de aplicativos está aumentando cada vez mais. Numerosos estudos demonstram a importância da velocidade de carregamento para o envolvimento do usuário. Além disso, o desempenho do site se tornou um fator gigantesco para o SEO. Mas a infraestrutura complexa e a ampla gama de usuários dos aplicativos modernos nos diversos dispositivos, em uma variedade de locais, dificulta a identificação e a correção das causas raiz dos desafios enfrentados por aplicativos e, até mesmo, o entendimento da real experiência do usuário final.As ferramentas de monitoramento do desempenho de aplicativos fornecem visibilidade do desempenho real do aplicativo sob o ponto de vista do usuário e também uma análise da infraestrutura que alimenta o aplicativo.