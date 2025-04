应用程序性能监控包括测试和真实用户监控(RUM)。这些流程衡量的指标包括 First Input Delay (FID)、Interaction to Next Paint (INP)、Time to First Byte (TTFB)、First Contentful Paint (FCP)、Largest Contentful Paint (LCP) 和 Cumulative Layout Shift (CLS)。

应用程序性能监控还提供网络分析、硬件利用率指标(例如磁盘使用情况)、错误率、实例数量、正常运行时间和用户请求次数。