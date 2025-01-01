应用程序性能监控结合利用遥测数据和软件来确定性能缓慢和服务中断的根本原因。应用程序性能监控有助于确保用户每次使用应用时都获得良好的体验，从而增加流量并提高转化率。
应用程序性能监控只会越来越重要。一项接一项的研究都证明了页面加载速度对用户参与的重要性，网站性能也已成为 SEO 的一个重要因素。然而，现代应用程序拥有复杂的基础设施，加上用户使用各种不同的设备，来自不同位置，导致难以识别和解决应用程序挑战的根本原因，甚至难以了解实际的最终用户体验。
应用程序性能监控工具可以让您从用户的角度了解应用程序的实际性能，同时分析支持应用程序的基础设施。
应用程序性能差可能导致用户体验不佳，转化率降低，搜索引擎排名下降，从而导致有机流量减少。相反，性能快速且可靠的应用程序能留住用户。快速加载的网站能够提升搜索引擎排名。因此，开发团队需要清楚了解其应用程序的性能状况，以及任何性能问题的根本原因。
应用程序性能监控、Digital Experience Monitoring 和可观测性工具都可以帮助跟踪应用程序性能并识别潜在问题。
应用程序性能监控包括测试和真实用户监控（RUM）。这些流程衡量的指标包括 First Input Delay (FID)、Interaction to Next Paint (INP)、Time to First Byte (TTFB)、First Contentful Paint (FCP)、Largest Contentful Paint (LCP) 和 Cumulative Layout Shift (CLS)。
应用程序性能监控还提供网络分析、硬件利用率指标（例如磁盘使用情况）、错误率、实例数量、正常运行时间和用户请求次数。
评估应用程序性能涉及查看关键指标，例如错误率、用户请求和正常运行时间。
Web 性能指标也很关键。为了捕捉用户通过浏览器与应用程序进行互动的体验，需要关注的一些关键性能指标包括：
Interaction to Next Paint (INP)：这个指标衡量页面对交互的响应效果。
Largest Contentful Paint (LCP)：这个指标及下文提到的两个指标（FID 和 CLS）是 Google 用于站点排名的 Core Web Vitals 指标。LCP 帮助评估页面加载速度。
First Input Delay (FIP)：这个指标衡量用户输入和网页在浏览器中响应�之间的延迟时间。
Cumulative Layout Shift (CLS)：这个指标衡量页面在加载过程中跳动的程度。
可观测性工具（例如 Cloudflare Observatory）、用户体验工具（例如 Cloudflare Browser Insights 和 Digital Experience Monitoring 平台）都是应用程序性能监控工具的示例。
入门
资源
解决方案
社区
支持
公司