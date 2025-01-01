应用程序性能监控

使用应用程序性能监控识别和解决性能中断的根本原因。

应用程序性能监控结合利用遥测数据和软件来确定性能缓慢和服务中断的根本原因。应用程序性能监控有助于确保用户每次使用应用时都获得良好的体验，从而增加流量并提高转化率。

什么是应用程序性能监控？

速度计显示网站性能加速

应用程序性能监控只会越来越重要。一项接一项的研究都证明了页面加载速度对用户参与的重要性，网站性能也已成为 SEO 的一个重要因素。然而，现代应用程序拥有复杂的基础设施，加上用户使用各种不同的设备，来自不同位置，导致难以识别和解决应用程序挑战的根本原因，甚至难以了解实际的最终用户体验。

应用程序性能监控工具可以让您从用户的角度了解应用程序的实际性能，同时分析支持应用程序的基础设施。

速度计显示网站性能加速

准备好开始了吗？我们能助一臂之力！

比较计划与定价

应用程序性能监控常见问题解答

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2025 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标