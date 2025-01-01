应用程序性能监控只会越来越重要。一项接一项的研究都证明了页面加载速度对用户参与的重要性，网站性能也已成为 SEO 的一个重要因素。然而，现代应用程序拥有复杂的基础设施，加上用户使用各种不同的设备，来自不同位置，导致难以识别和解决应用程序挑战的根本原因，甚至难以了解实际的最终用户体验。

应用程序性能监控工具可以让您从用户的角度了解应用程序的实际性能，同时分析支持应用程序的基础设施。