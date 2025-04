アプリケーションパフォーマンスの監視には、テストとリアルユーザーモニタリング(RUM)が含まれます。これらのプロセスで測定するメトリクスは、First Input Delay(FIP)、Interaction to Next Paint(INP)、Time To First Byte(TTFB)、First Contentful Paint(FCP)、Cumulative Layout Shift(CLS)です。

アプリケーションパフォーマンスの監視では、ネットワーク分析、ハードウェア使用状況のメトリクス(ディスク使用率など)、エラー率、インスタンス数、アップタイム、ユーザーリクエスト数も表示されます。