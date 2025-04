La surveillance des performances d'une application intègre des tests et la surveillance des utilisateurs réels (Real User Monitoring, RUM). Les indicateurs mesurés par ces processus comprennent le FID (First Input Delay), l'INP (Interaction to Next Paint), le TTFB (Time to First Byte), le FCP (First Contentful Paint), le LCP (Largest Contentful Paint) et le CLS (Cumulative Layout Shift).

Les outils de surveillance des performances d'une application fournissent également diverses informations, comme des données d'analyse sur le réseau, des indicateurs d'utilisation des équipements physiques (p. ex. l'utilisation du disque), le taux d'erreurs, le nombre d'instances, le temps d'activité et le nombre de requêtes utilisateur.