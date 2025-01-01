Мониторинг производительности приложений

Важность производительности приложений только возрастает. Многочисленные исследования демонстрируют важность скорости загрузки для вовлечения пользователей, а производительность сайта стала огромным фактором и для SEO. Однако сложная инфраструктура и множество пользователей современных приложений, работающих на различных устройствах и в разных местах, затрудняют выявление и устранение основных причин проблем с приложениями, а также понимание фактического опыта конечных пользователей.

Средства мониторинга производительности приложений обеспечивают видимость того, как приложение работает с точки зрения пользователя, а также анализируют инфраструктуру, обеспечивающую работу приложения.