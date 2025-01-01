什麼是數位體驗監控 (DEM)？

數位體驗監控 (DEM) 是追蹤、探索和最佳化內部或外部使用者體驗的程序。
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數位體驗監控 (DEM) 是一種可讓組織追蹤、探索和最佳化使用者體驗的軟體。 DEM 可協助組織觀察其使用者的每分鐘體驗，並讓組織快速識別並解決問題。 DEM 可用於內部終端使用者，例如遠端和辦公室員工，也可以用於外部終端使用者 (例如客戶)。
DEM 軟體可協助 IT 領導者使用有關網路問題、效能下降和應用程式中斷的歷史和預測資料，這些問題會影響員工的體驗或客戶與公司數位資產與產品的互動。這些軟體解決方案會監控各種因素，例如網站流量、使用者行為和應用程式效能。
透過分析這些資料，組織可以識別其產品或服務可能表現不佳的區域，或可用性問題可能會影響員工生產力或協同合作的區域。 這個資料驅動的流程使組織能夠改善其產品開發並優化業務運營。
組織需要 DEM 才能掌握員工或客戶的數位體驗。 如果沒有這種可見性，組織可能會忽略重大漏洞，在出現問題時很難找出根本原因，並發現自己沒有足夠的能力來解決時間敏感的問題。
透過準確且即時的數位體驗監控策略，組織可以快速識別、緩解和解決潛在問題。
數位體驗監控是組織用來監控、自訂和改善使用者體驗的一種工具。 它的一些主要功能包括以下內容：
Cloudflare Digital Experience Monitoring 是一個內部觀察工具，可提供預測性、歷史性和即時性情報，以維持員工在任何地方工作時的生產力。客戶可以接入 Cloudflare 的全球網路，為他們的 IT 領導層提供細化的可見度，以簡化疑難排解，解決影響內部終端使用者連線和混合工作效能的問題。