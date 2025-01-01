什麼是數位體驗監控 (DEM)？

複製文章連結

什麼是數位體驗監控？

數位體驗監控 (DEM) 是一種可讓組織追蹤、探索和最佳化使用者體驗的軟體。 DEM 可協助組織觀察其使用者的每分鐘體驗，並讓組織快速識別並解決問題。 DEM 可用於內部終端使用者，例如遠端和辦公室員工，也可以用於外部終端使用者 (例如客戶)。

數位體驗監控如何運作？

DEM 軟體可協助 IT 領導者使用有關網路問題、效能下降和應用程式中斷的歷史和預測資料，這些問題會影響員工的體驗或客戶與公司數位資產與產品的互動。這些軟體解決方案會監控各種因素，例如網站流量、使用者行為和應用程式效能。

透過分析這些資料，組織可以識別其產品或服務可能表現不佳的區域，或可用性問題可能會影響員工生產力或協同合作的區域。 這個資料驅動的流程使組織能夠改善其產品開發並優化業務運營。

為什麼組織需要數位體驗監控？

組織需要 DEM 才能掌握員工或客戶的數位體驗。 如果沒有這種可見性，組織可能會忽略重大漏洞，在出現問題時很難找出根本原因，並發現自己沒有足夠的能力來解決時間敏感的問題。

透過準確且即時的數位體驗監控策略，組織可以快速識別、緩解和解決潛在問題。

DEM 的好處

數位體驗監控是組織用來監控、自訂和改善使用者體驗的一種工具。 它的一些主要功能包括以下內容：

定義並監控重要的網路資源。 組織可以使用 DEM 模仿流量，並測量和分析公共或私有資源的受控資料流。 這有助於在問題影響最終用戶之前精確找出問題。

組織可以使用 DEM 模仿流量，並測量和分析公共或私有資源的受控資料流。 這有助於在問題影響最終用戶之前精確找出問題。 了解每分鐘的用戶旅程。 組織可以實現數據可視化的實時視圖。 這有助於突出顯示連接或性能方面的潛在異常情況。

組織可以實現數據可視化的實時視圖。 這有助於突出顯示連接或性能方面的潛在異常情況。 節省 IT 主管解決問題的時間。 實作全方位的數位體驗監控解決方案可透過逐步檢視員工或使用者所面臨的任何問題，節省 IT 團隊的時間。 IT 團隊可以快速找出這些問題的根本原因，因此可以花更多時間和精力來解決這些問題。

雲耀斑是否提供 DEM？

Cloudflare Digital Experience Monitoring 是一個內部觀察工具，可提供預測性、歷史性和即時性情報，以維持員工在任何地方工作時的生產力。客戶可以接入 Cloudflare 的全球網路，為他們的 IT 領導層提供細化的可見度，以簡化疑難排解，解決影響內部終端使用者連線和混合工作效能的問題。