Shopify + Cloudflare：在一年中最忙的購物週末為 1,000,000 個店面提供支援

對於全球一百多萬家企業而言，Shopify 是推動其線上零售店面的動力來源。根據最近的全球經濟影響報告，Shopify 的平台支援從面向消費者的購物體驗到後端物流等所有層面，僅在2016 至 2018 年就促進了超過 1830 億 美元的經濟活動。如果您在線上購物，很可能已經與 Shopify 上的商店進行過交易，這就是這家總部位於加拿大的公司市值超過 400 億美元的原因。

線上零售業競爭激烈，Shopify 的成功更加令人印象深刻。不良購物體驗會直接轉化為收入損失並讓消費者信心下降；當顧客離競爭對手的商店僅一步之遙時，麻煩就更大了。

這就是為什麼 Shopify 一直堅持不懈地確保其平台為百萬商家提供一流的效能、安全性和可靠性。而且，這些商店在全球 175 個國家/地區營運 (其中許多面對國際顧客銷售商品)，因此 Shopify 需要一個全世界適用的可靠解決方案。

Cloudflare 的不同之處

Shopify 以工程為驅動的文化不乏效能和安全性專家，他們可以最佳化每一個網路封包，但有時一切均在內部解決並無實際意義。Shopify 並沒有建立自己的全球分散式網路 (這需要在基礎結構、專業知識和時間上投入巨大心力)，而是選擇加入 Cloudflare 覆蓋世界各地 200 多個城市的全球網路。

這一舉動轉化為一大效能優勢：如今，已開發國家中 99％ 網際網路人口與 Cloudflare 網路距離都在 100 毫秒內 (眨眼之間便可達到)。透過利用 Cloudflare 的全球網路來拓寬其覆蓋範圍，Shopify 協助其商家為客戶提供更快的體驗，進而推動整個平台銷售的增長。

藉由 Cloudflare 負載平衡，Shopify 可以精細控制在原始伺服器之間分佈的流量，並具有在網路邊緣進行這些決策的附加效能和準確性優勢。

Shopify 的核心價值主張包括了易用性，因此，在不給商家造成負擔的情況下實現這些優勢非常重要。透過使用 Cloudflare 廣播其 IP 區塊，Shopify 可以提供更快速、更可靠的效能，而且無需商家修改 DNS 設定。

Shopify 遷移到 Cloudflare 並非易事：其過程必須無縫順暢，不能對平台上的 1,000,000 多個商家造成業務中斷 (有些面臨著獨特的設定挑戰)。Cloudflare 和 Shopify 的團隊緊密合作，確保遷移過程順利開展，上架超過一百萬個網域和安全性憑證，並採取了適當的保護措施來確保任何變更都能快速復原。最後，遷移圓滿成功。

黑色星期五：全球範圍銷售額劇增

Shopify 的平台每天管理大量的流量和銷售。但是，在每年十一月的大型促銷活動面前，這些日常需求都會顯得微不足道。消費者在黑色星期五至網購星期一這個轟動週末紛紛搶購最火熱的優惠商品。 今年，Shopify 的商家總銷售收入猛增了 60％ 以上，從 2018 年的 18 億美元攀升到 2019 年的 29 億美元以上。超過 2550 萬名顧客透過 Shopify 平台購物，峰值銷售流量為每分鐘 150 萬美元，幾乎是去年每分鐘 87 萬美元的兩倍。

更令人印象深刻的是這些顧客日益全球化，地區分佈不斷變化。黑色星期五已演變成一個全球傳統：在 Shopify 店鋪進行的所有購買中，有 19％ 需要跨境運輸。而且，週末 69％ 的銷售是在手機或平板電腦上進行，這些裝置通常在網路條件欠佳的環境下操作，凸顯了 Shopify 在 Cloudflare 支援下在網路邊緣實現的全球影響力和效能。

「黑色星期五對於我們商家來說是全年最重要的日子之一，而 2019 年更是重中之重，因為全球消費者的購物量遠超過以往任何時候。透過 Cloudflare 的支援，我們能夠在這個購物季處理需求並且迅速回應全球的消費者。」

— Charles Ng

Shopify 生產工程經理